Nashik Sarvajanik Vachanalaya : नाशिकच्या १८५ वर्षांच्या सार्वजनिक वाचनालयाला मिळणार डिजिटल झळाळी; दिवाळीनंतर संकेतस्थळ अद्ययावत होणार

Nashik Public Library plans major website update : नाशिक सार्वजनिक वाचनालयाचे संकेतस्थळ लवकरच अद्ययावत करण्यात येणार आहे. कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, दिवाळीनंतर हे काम पूर्ण होईल. यामुळे वाचकांना पुस्तकांची माहिती आणि वाचनालयाच्या उपक्रमांची इत्यंभूत माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सुमारे १८५ वर्षांची परंपरा असलेल्या सार्वजनिक वाचनालयाचे संकेतस्थळ दिवाळीनंतर अद्ययावत करण्याचा निर्णय कार्यकारी मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे वाचनालयात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, उपक्रमांची माहिती, पुस्तकांची उपलब्धता आणि वाचनालयाची इत्यंभूत माहिती आता वाचकांना एका क्लिकवर मिळणार आहे.

