Nashik Sarvajanik Vachanalaya : नाशिकच्या १८५ वर्षांच्या सार्वजनिक वाचनालयाला मिळणार डिजिटल झळाळी; दिवाळीनंतर संकेतस्थळ अद्ययावत होणार

नाशिक: सुमारे १८५ वर्षांची परंपरा असलेल्या सार्वजनिक वाचनालयाचे संकेतस्थळ दिवाळीनंतर अद्ययावत करण्याचा निर्णय कार्यकारी मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे वाचनालयात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, उपक्रमांची माहिती, पुस्तकांची उपलब्धता आणि वाचनालयाची इत्यंभूत माहिती आता वाचकांना एका क्लिकवर मिळणार आहे. .साधारणतः सात वर्षांपूर्वी सार्वजनिक वाचनालयाने 'नाशिक' नावाने वाचनालयाचे संकेतस्थळ तयार केले होते. परंतु त्यानंतर ते संकेतस्थळ पूर्णपणे दुर्लक्षित झाल्याने त्यावर कोणतीही नवीन माहिती अपलोड झालेली नाही. सध्या त्यावर कोणतीही नवीन माहिती अद्ययावत नसल्याने संकेतस्थळ नावापुरतेच राहिले आहे. .आता बऱ्याच वर्षांपासून वापरात नसलेले संकेस्थळ पुन्हा नव्याने अपडेट झाल्यानंतर संकेतस्थळावर वाचनालयात घेण्यात येणाऱ्या सर्वच उपक्रमांची माहिती अपलोड करण्यात येणार आहे. वाचनालयाचे आत्तापर्यंतचे अध्यक्ष, वाचनालयाला आजपर्यंत भेटी दिलेल्या प्रमुख पाहुण्यांची छायाचित्रे संकेतस्थळावर अपलोड केले जाणार आहेत. तसेच वाचनालयात होणारी व्याख्याने, मुलाखती यांची कात्रणे तसेच पुस्तक परीक्षणामुळे वाचकांना पुस्तक निवडणे सोयीचे होणार आहे..विविध दालनांची असेल सोयसंकेतस्थळावर विविध दालने असतील, त्यात वाचकांना वाचनालयात असलेली केवळ पुस्तकेच दिसणार नाहीत, तर त्याची स्थळप्रत वाचनालयात उपलब्ध आहे की नाही, याची माहिती मिळेल. संकेस्थळावरून नोंदणी करण्याची सोय करता येईल का? वाचकांनी केलेल्या प्रश्नावर लगेचच उत्तर देता येईल का? अशी सुविधा देण्याचा विचार आहे. परंतु हा सर्व तांत्रिक भाग असल्याने तज्ज्ञांकडून वाचनालयाचे संकेतस्थळ पूर्णत: अद्ययावत केले जाणार आहे..जुन्या संकेतस्थळाचे पासवर्ड उपलब्ध नसल्याने संकेतस्थळाला नवीन नाव द्यायचे की जुनेच नाव ठेवायचे, हा तांत्रिक प्रश्न आहे. जुने नाव असल्यास उत्तम; अन्यथा संकेस्थळाला नवीन नाव देण्यात येईल, असे दोन्ही पर्याय ठेवले आहेत.-सुरेश गायधनी, प्रमुख कार्यवाह, सार्वजनिक वाचनालय.