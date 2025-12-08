नाशिक

Nashik Pune Railway : नाशिक-पुणे रेल्वे संगमनेरवरूनच जाणार! रेडिओ दुर्बिणीचे कारण अयोग्य; पर्यायी मार्गासाठी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा लढा

MP Bhausaheb Wakchaure Insists on Nashik-Pune Railway via Sangamner : नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग संगमनेरमार्गेच व्हावा या मागणीसाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली, तसेच या प्रश्नी संगमनेर आणि अकोलेच्या जनतेसोबत असल्याचे सांगितले.
Balasaheb Thorat

Balasaheb Thorat

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर: नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग संगमनेरमार्गेच व्हावा, यासाठी माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासह आम्ही पाठपुरावा केला. २०१२ मध्ये हा मार्ग मंजूर झाला. मात्र आता रेडिओ दुर्बिणीचे कारण दाखवले जात आहे. त्यावर पर्याय म्हणून दुर्बिणीच्या लांब क्षेत्रावरून रेल्वे नेता येईल आणि हा संगमनेरवरूनच गेला पाहिजे हा आपला आग्रह आहे. याप्रश्नी आपण संगमनेर-अकोल्याच्या जनतेसोबत असल्याचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Nashik
pune
maharashtra
railway
sangamner
Development
Balasaheb Thorat
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com