Nashik Pune Railway : नाशिक-पुणे रेल्वे संगमनेरवरूनच जाणार! रेडिओ दुर्बिणीचे कारण अयोग्य; पर्यायी मार्गासाठी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा लढा

संगमनेर: नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग संगमनेरमार्गेच व्हावा, यासाठी माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासह आम्ही पाठपुरावा केला. २०१२ मध्ये हा मार्ग मंजूर झाला. मात्र आता रेडिओ दुर्बिणीचे कारण दाखवले जात आहे. त्यावर पर्याय म्हणून दुर्बिणीच्या लांब क्षेत्रावरून रेल्वे नेता येईल आणि हा संगमनेरवरूनच गेला पाहिजे हा आपला आग्रह आहे. याप्रश्नी आपण संगमनेर-अकोल्याच्या जनतेसोबत असल्याचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी सांगितले..नाशिक-पुणे रेल्वे संगमनेर मार्गाबाबत रविवारी (ता. ७) झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, नाशिक-पुणे रेल्वे ही संगमनेरवरूनच गेली पाहिजे. कारण संगमनेरमधील व्यापार, शिक्षण, उद्योजकता वाढीस लागणार आहे. याचबरोबर पुणे- नाशिक- मुंबई या सुवर्ण त्रिकोणावरील रेल्वेमार्गामुळे विकासाची गती वाढणार आहे. २००९ ते २०१४ या काळामध्ये तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासमवेत आम्ही या मार्गासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. .तत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी २०१२ मध्ये या मार्गाला मंजुरी दिली. त्यावेळेस दुर्बीण केंद्राचे कोणतेही कारण दिले नाही. तसे असते तर त्याचवेळी हे कारण द्यायला पाहिजे होते. त्यानंतर मागील काळात संगमनेरमधील शेतकर्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत झाल्या. अनेक शेतकऱ्यांना पैसे सुद्धा मिळाले आणि १९ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकमध्ये नाशिक-पुणे रेल्वे शिर्डी मार्गे नेण्याची घोषणा केली. यानंतर संगमनेरसह सर्वत्र असंतोष निर्माण झाला..ही रेल्वे संगमनेर मार्गेच जावी याकरिता आपण तातडीने पाठपुरावा केला. याचबरोबर २० ऑगस्ट, २०२५ ला लोकसभेमध्ये प्रश्न उपस्थित केला. या रेल्वेबाबत आपण लोकसभेमध्ये तीनदा प्रश्न उपस्थित केला आहे. यापुढेही याचा पाठपुरावा करणार आहे. आमदार सत्यजित तांबे यांनी रेल्वेमार्गासाठी उभारलेल्या जनआंदोलनात आपण सहभागी आहोत. .Navi Mumbai: लाइव्ह शो, स्पोर्ट्स आणि इव्हेंट्सचे नवे ठिकाण... नवी मुंबई देशाचं एंटरटेनमेंट हब बनणार! सिडकोचा भव्य एरिना प्रकल्प काय आहे?.याचबरोबर आमदार तांबे तसेच संगमनेरचे व अकोलेच्या लोकप्रतिनिधींनी राज्य अधिवेशनामध्ये हा मुद्दा मांडला पाहिजे. याचबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून या मार्गासाठी विनंती केली पाहिजे. राज्य आणि केंद्र मिळून आपण एकत्रित हा मार्ग संगमनेरवरूनच करण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहोत.