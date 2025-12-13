नाशिक

Nashik Pune Railway : नाशिक-पुणे रेल्वे संगमनेर मार्गेच करा! शिवनेरीचे ऐतिहासिक महत्त्व वाढणार; आमदार सत्यजित तांबे यांची अधिवेशनात आग्रही मागणी

Demand for Nashik–Pune Railway via Sangamner : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जन्मस्थान असलेल्या किल्ले शिवनेरीचे ऐतिहासिक महत्त्व वाढवण्यासाठी, नाशिक-पुणे रेल्वे मार्ग सिन्नर, संगमनेर, जुन्नर मार्गेच करण्याची मागणी आमदार सत्यजित तांबे यांनी विधानसभेत केली.
संगमनेर: छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास हा संपूर्ण देशासाठी आणि जगासाठी प्रेरणादायी आहे. महाराजांचा जन्म हा किल्ले शिवनेरी येथे झाला. नाशिक - पुणे रेल्वे संगमनेर मार्गे गेल्यास पुढे जुन्नर तालुक्यातून जाते, यामुळे शिवनेरी येथील ऐतिहासिक महत्त्व वाढणार असून, हा मार्ग संगमनेर मार्गी करावा, अशी आग्रही मागणी आमदार सत्यजित तांबे यांनी अधिवेशनात केली आहे.

