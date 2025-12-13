Nashik Pune Railway : नाशिक-पुणे रेल्वे संगमनेर मार्गेच करा! शिवनेरीचे ऐतिहासिक महत्त्व वाढणार; आमदार सत्यजित तांबे यांची अधिवेशनात आग्रही मागणी

संगमनेर: छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास हा संपूर्ण देशासाठी आणि जगासाठी प्रेरणादायी आहे. महाराजांचा जन्म हा किल्ले शिवनेरी येथे झाला. नाशिक - पुणे रेल्वे संगमनेर मार्गे गेल्यास पुढे जुन्नर तालुक्यातून जाते, यामुळे शिवनेरी येथील ऐतिहासिक महत्त्व वाढणार असून, हा मार्ग संगमनेर मार्गी करावा, अशी आग्रही मागणी आमदार सत्यजित तांबे यांनी अधिवेशनात केली आहे..तांबे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास हा संपूर्ण जगाला प्रेरणादायी आहे. महाराजांचा जन्म जुन्नर तालुक्यातील किल्ले शिवनेरी येथे झाला आहे. नाशिक - पुणे रेल्वे सिन्नर, संगमनेर, जुन्नर, नारायणगाव, मंचर, खेड मार्गे पुण्याला जाणार आहे. यामुळे महाराजांचे जन्मस्थळ शिवनेरी किल्ला त्याचबरोबर धार्मिक स्थळे ओझर, लेण्याद्री सुद्धा जोडले जाणार आहे. महाराजांचा इतिहास पाहण्याची रेल्वेमुळे राज्यभरातील नागरिकांना सुविधा होणारा असून, याकरिता नाशिक - पुणे संगमनेर मार्गे होणारा रेल्वे मार्ग अधिक सोयीचा आहे. म्हणून हा मार्ग संगमनेरवरूनच जावा..Teachers in Election Work : निवडणूक कामकाजात अडकले शिक्षक! वर्गावर शिकवायचे कधी? शिक्षकांविना विद्यार्थी सुरक्षा धोक्यात.माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या पाठपुराव्यातून नाशिक - पुणे रेल्वे ही संगमनेर मार्गे नियोजित झाली होती. मात्र, सत्ता बदलली आणि रेल्वेचा पुणे-पुणतांबा असा उलटा मार्ग झाला. संगमनेर मार्ग हा नैसर्गिक असून, अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी सुद्धा अधिग्रहीत झाल्या आहेत. या रेल्वे मार्गामुळे व्यापार, शिक्षक आणि उद्योग व्यवसायात वाढ होणार असल्याने नव्याने प्रस्तावित झालेल्या नाशिक, शिर्डी, अहिल्यानगर, पुणे मार्ग रद्द करून संगमनेर मार्गेच रेल्वे व्हावी, यामागणीकरिता सिन्नर, संगमनेर, नारायणगाव, अकोले, खेड, मंचरमधील सर्व नागरिक आक्रमक झाले आहेत. थोरात व तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठे जन आंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचे रेल्वे कृती समितीच्या वतीने सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.