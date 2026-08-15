Pune-Satana Bus Accident: पुणे-सटाणा बसने तीन तरुणांना चिरडले, अपघातानंतर चालक पळून गेला, तिघेही मजुरी करणारे मित्र

देवळा: येथील विंचूर-प्रकाशा राष्ट्रीय महामार्गावर रामेश्वर फाट्यावरील गायत्री नर्सरीजवळ गुरुवारी (ता. १३) रात्री दहाच्या सुमारास पुणे-सटाणा बसने दुचाकीने जाणाऱ्या तिघांना मागून जोरदार धडक देत चिरडल्याने तिघा तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. देवळा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अपघातानंतर बसचालक न थांबता पळून गेल्याने संताप व्यक्त होत आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नाशिकहून सटाण्याकडे जाणाऱ्या पुणे-सटाणा बस (एमएच १४, एलएक्स ७८५१) ने रामेश्वर फाट्याजवळ पुढे चालणाऱ्या दुचाकी (एमएच १७, एवाय २३४१) ला मागून जोरात धडक दिली. अपघात इतका भीषण होता, की बसने धडक दिल्यानंतर तिघे बसच्या चाकाखाली आल्याने त्यांच्या शरीराचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला होता. तिन्ही मृतदेह छिन्नविच्छिन्न अवस्थेत असल्याचे प्रत्यक्षदर्शीनी सांगितले..Devbhumi Jat Name Change Latest News : सांगलीकरांसाठी आनंदाची बातमी! 'देवभूमी जत' नामकरणाचा मार्ग मोकळा, गॅझेट नोटिफिकेशन लवकरच; पालकमंत्री चंद्रकांतदादांची माहिती.अपघातात दुचाकीवरील तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांत मनोहर प्रकाश वाघ (वय ३०, रा. नवी बेज, ता. कळवण), भरत फकिरा पवार (१७, रा. सोमपूर, ता. बागलाण), अंबादास यशवंत कुवर (३०, रा. अजंग-वडेल, ता. मालेगाव) यांचा समावेश आहे. तिघेही मृत भऊर (ता. देवळा) येथे मजुरीने कामावर होते..अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक सार्थक नेहेते व सहकाऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. नागरिकांच्या मदतीने मृतांना बाहेर काढून ग्रामीण रुग्णालयात पोहोच केले. सुरुवातीला मृतांची ओळख पटत नव्हती. श्रीराम यशवंत कुवर (रा. अजंग, ता. मालेगाव) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार संबंधित चालकाने बस बेदरकारपणे व वेगाने चालवत तसेच अपघात घडूनही अपघाताची माहिती न देता पळून गेल्याने त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..IND vs SL 1st Test: परदेशात फडकला तिरंगा, राष्ट्रगीताने भारावलं गॉलचं मैदान; शुभमन गिलसह टीम इंडियाचा VIDEO तुफान व्हायरल.तिघे मजुरी करणारे मित्रअपघातात मरण पावलेले मनोहर, भरत व अंबादास हे तिघे वेगवेगळ्या गावांचे राहणारे असले तरी ते भऊर येथे वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांकडे मजुरीने कामावर होते. या तिघांची चांगली मैत्री असल्याने गुरुवारी (ता. १३) दुपारनंतर ते देवळा येथे दुचाकीने आले. तेथून पुढे रामेश्वर येथे मनोहरच्या सासुरवाडीला व नंतर भावडे येथे नातेवाइकांकडून भऊरकडे परतत असताना हा अपघात झाला. यातील भरत व अंबादास हे दोघे अविवाहित होते. त्यांच्या अपघाताची माहिती भऊर गावात समजताच शेतकऱ्यांनी दुःख व्यक्त केले आहे. या महामार्गावरील भावडबारी ते सटाणादरम्यान काँक्रिटीकरण झाल्याने वाहने भरधाव धावत असतात. यामुळे वेगावर नियंत्रण राहत नसल्याने या रस्त्यावर सध्या अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. या मार्गावर ठिकठिकाणी गतिरोधक असावेत, अशी मागणी अनेकांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.