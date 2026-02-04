Agriculture News : नाशिकच्या शेतकऱ्यांची पीक पाहणीकडे पाठ! १८ टक्केच नोंदणी; आता प्रशासकीय मदतीने होणार पाहणी

नाशिक: जिल्ह्यात रब्बी हंगामातंर्गत केवळ १८.२९ टक्के शेतकऱ्यांनी पीक पाहणीत सहभाग नोंदविला आहे. पीक पाहणीकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याने जिल्हा प्रशासन आणि कृषी विभागाने आता पुढाकार घेत पीक पाहणीस सुरवात केली आहे. त्यासाठी सहाय्यकांची मदत घेण्यात येत असून ८ मार्चपर्यंत संपूर्ण नोंदणीचे उद्दीष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे..गेल्या काही वर्षांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती तसेच अतिवृष्टी अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे अतोनात नुकसान होत आहे. वारंवारच्या संकटांमुळे शेतकरी अडचणीत सापडत आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना विविध योजना तसेच पीक विम्याच्या माध्यमातून सरकार मदतीचा हात पुढे करत आहे. या मदतीकरिता पीक पाहणी नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. .परंतु जिल्ह्यातील पीक पाहणीची आजची स्थिती बघता बहुतांश शेतकऱ्यांमध्ये नोंदणीत विशेष रस दाखविला नसल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यात पीक पाहणीसाठीच्या एकूण प्लॉटची संख्या १३ लाख ११ हजार ९४४ इतकी आहे. त्यामधून रब्बी हंगामासाठी आतापर्यंत केवळ २ लाख ३९ हजार ९३२ प्लॉटची नोंदणी झाली असून हे प्रमाण केवळ १८.२९ टक्के इतके आहे. .Thane News: २०५४ पर्यंत तहान भागवणार! अमृत योजनेअंतर्गत ४२६ कोटींचा प्रकल्प; भिवंडी पालिकेचे रुपडे पालटणार.दरम्यान, सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार २४ जानेवारीपर्यंत शेतकऱ्यांनी स्वत:हून पीक पाहणीत सहभागी होणे अपेक्षित होते. पण, पीक पाहणीतील संथगती लक्षात घेता दुसऱ्या टप्यांत जिल्हा प्रशासन आणि कृषीतर्फे सहाय्यकांमार्फत नोंदणी सुरु केली आहे. येत्या ८ मार्चपर्यंत ही नोंदणी केली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..जिल्ह्यात ४३ टक्के नोंदणीजिल्ह्यात खरीप व रब्बी हंगाम मिळून एकूण ४ लाख २४ हजार ९७८ हेक्टर क्षेत्र हे पीक पाहणीअंतर्गत नोंदणी करायचे आहे. पण, मंगळवारपर्यंत (ता.३) जिल्ह्यात १ लाख ८० हजार ८६९ हेक्टरची नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे सरकारने दिलेल्या ८ मार्चच्या मुदतीत सर्व नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन आग्रही आहे. पीक पाहणी नोंदणीसाठी बांधावर येणाऱ्या सहाय्यकांना सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शेतकऱ्यांना केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.