Agriculture News : अतिवृष्टीने खरीप बुडाला तरी रब्बीचा मोठा आशावाद! नाशिक जिल्ह्यात पाण्याची मुबलक उपलब्धता

येवला: नाशिक जिल्ह्याचा इतिहास आहे की, खरीपात चांगला पाऊस झाल्यास रब्बी हंगाम बहरतो. यावर्षी जरी अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असले, तरी याच पाण्यामुळे रब्बीचा मोठा आशावाद निर्माण झाला आहे. पाण्याची मुबलक उपलब्धता असल्याने जिल्ह्याच्या सर्वच भागांत रब्बीचे क्षेत्र वाढणार आहे. यात उन्हाळ कांदा, गहू, रब्बी मका आणि हरभरा यांच्या क्षेत्रात लक्षणीय वाढ होताना दिसेल..जिल्ह्यातील येवला, सिन्नर, मालेगाव, चांदवड, नांदगाव या दुष्काळी तालुक्यांत रब्बी हंगाम प्रामुख्याने खरीपात झालेल्या दमदार पावसावर अवलंबून असतो. जिल्ह्यात धरण व कालवा लाभक्षेत्र मर्यादित असल्याने शेतीचे भवितव्य पावसाच्या पाण्यावरच ठरते..जिल्हा खरिपाचा असला तरी, यंदाच्या समाधानकारक पावसामुळे रब्बीचा पीक पॅटर्न बदलणार आहे. पाण्याची उपलब्धता असल्याने शेतकरी रांगडा कांद्यासोबतच उन्हाळ कांद्याच्या लागवडीखाली मोठे क्षेत्र गुंतवणार आहेत. गव्हासह हक्काचे उत्पन्न देणाऱ्या रब्बी मक्याचे क्षेत्रही वाढेल. विशेषतः अवर्षणप्रवण भागांत हरभऱ्याच्या क्षेत्रात वाढ होत आहे. विहिरी, कुपनलिका आणि शेततळे यामुळे दुष्काळी भागातही निफाड, दिंडोरीप्रमाणे बागायत फुलण्याचा बदल वर्षागणिक दिसत आहे..हे आहेत थंडीचे फायदेतापमानातील घट फळपिकांसाठी फार घातक ठरते. पिकांच्या आणि फळांच्या पेशी आकुंचन पावण्याची क्रिया स्वसंरक्षणार्थ होते. थंडीचा कालावधी चांगला असल्यास गव्हाचा आणि हरभऱ्याचा उतारा चांगला मिळतो, पिकाची वाढ चांगली होते आणि उत्पादन व उत्पादकतेत वाढ होते. यामुळे ज्वारी व हरभऱ्याच्या पिकाच्या फायद्यासाठी थंडीचा जोर वाढावा, अशी अपेक्षाही शेतकरी व्यक्त करतात..Electricity Short Circuit : 'वीजस्पार्कने पेटले स्वप्नांचे शेत'; उसाला आग, दहा ते बारा एकर उसाचे जळून खाक.कांदा पुन्हा आपलासाकांद्याचे भाव टिकून नसले तरी आता हे पीक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लाडके झाले आहे. जिल्ह्यात खरीप लाल, रब्बीचा रांगडा व उन्हाळी कांद्याची तब्बल दोन ते अडीच लाख हेक्टरवर लागवड होते. भावात सध्या मंदी असली, तरी उन्हाळ कांदा चाळीत साठवता येतो आणि शेवटी कांद्याच्या भावात नक्कीच तेजी दिसते. हा फायदा घेण्यासाठी उन्हाळ कांद्याचे लागवड क्षेत्र वाढणार आहे. निफाड, दिंडोरी, कळवण, सटाणासह दुष्काळी देवळा, येवला, मालेगाव, सिन्नर, नांदगाव आदी तालुक्यात उन्हाळ कांद्याचे पीक शेतकऱ्यांना हक्काचे वाटते, म्हणूनच उपलब्ध कालवे, कूपनलिका तसेच शेततळ्याच्या पाण्यावर शेतकरी कांदा पीक घेतात. यावर्षी सर्वाधिक प्राधान्य उन्हाळ कांदा लागवडीला दिल्याचे चित्र असून, त्यासाठी रोपे घेण्याची तयारी सुरू आहे..