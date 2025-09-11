Rahud Ghat : राहूड घाट बनला मृत्यूचा सापळा, अपघातांची मालिका सुरूच

चांदवड: मुंबई– आग्रा महामार्गावरील राहूड घाट हा अतिशय उताराचा, वळणावळणाचा असल्याने येथे अपघातांची मालिका सुरूच असते. दर दोन-तीन दिवसांत मोठ्या अपघातामुळे वाहतूक कोंडी होण्याच्या घटना घडत असल्याने वाहनचालकांसमोर सतत धोका निर्माण होत आहे. नुकत्याच झालेल्या भारत पेट्रोलियमच्या एलपीजी टँकर उलटण्याच्या अपघाताने या समस्येचे गांभीर्य पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे..राहूड घाट हा डोंगराळ भागातील तीव्र उतार असलेला परिसर आहे. अनेक वर्षांपासून येथे अपघात वाढले असून त्यामागे रस्त्याचे तीव्र वळणं, उतारावर वेग नियंत्रित न करणे, अनेक वेळा अपघातांमध्ये एकावर एक अनेक वाहन आढळल्या आहेत. मोठ्या वाहनांची गर्दी आणि अपघातग्रस्त वाहने वेळेवर हटविली न जाणे ही प्रमुख कारणे असल्याचे स्थानिक नागरिक सांगतात. विशेषतः मुसळधार पाऊस किंवा धुके असलेल्या काळात परिस्थिती अधिक गंभीर होते..दर दोन-तीन दिवसांनी येथे एखादे मोठे अपघात घडून वाहतूक कोंडी होते. अपघातग्रस्त वाहन रस्त्यावर अडकल्याने दोन्ही बाजूंची वाहतूक थांबते आणि पर्यायी मार्गावर वाहनांचा ताण वाढतो. यामुळे प्रवासी, व्यापारी वाहनचालक आणि सामान्य नागरिक त्रस्त होतात. अनेकदा अपघातानंतर स्थानिक प्रशासनाला वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी तासन्तास अथक परिश्रम घ्यावे लागतात..नुकत्याच घडलेल्या टँकर अपघातात देखील समोरील ट्रक आणि पोकलेन महामार्गावर उभे असल्याने टँकरचा अपघात झाला. अपघातग्रस्त वाहन वेळेवर हटविले गेले असते तर परिस्थिती इतकी गंभीर झाली नसती, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. वाहतूक कोंडीमुळे आपत्कालीन सेवा पोहोचण्यास विलंब होतो, प्रवासाचा वेळ वाढतो आणि इंधनाचा अपव्यय होतो, याकडेही लक्ष वेधले जात आहे. .प्रशासनाने या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी रस्ता दुरुस्ती, अपघातग्रस्त वाहन हटविण्याची तत्काळ यंत्रणा आणि चालकांसाठी सुरक्षितता मोहिमा राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. राहूड घाटातील अपघातांची मालिका ही केवळ वाहतूक कोंडीची समस्या नाही, तर जीवितहानी आणि मोठ्या वित्तहानीचा प्रश्न आहे..गंभीर इशारामुंबई–आग्रा महामार्गावर राहूड घाट वाहतुकीसाठी अतिशय महत्त्वाचा असला तरी येथे सतत अपघातांची मालिका घडते आहे. काही महिन्यांत दर दोन-तीन दिवसांत मोठे अपघात झाले आहेत. नुकत्याच झालेल्या भारत पेट्रोलियमच्या एलपीजी टँकर अपघाताने या समस्येचे गांभीर्य पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे..Nashik Kalidas Kalamandir : नाशिकमध्ये भरधाव वाहनाने कालिदास कलामंदिराच्या गेटला धडक दिली, सुरक्षा रक्षक जखमी.अपघातांची कारणेडोंगराळ भागात तीव्र उतार वळणांचा रस्तावेग नियंत्रण करणे आव्हानात्मक घाटाची रचनाअपुरी प्रकाशयोजना, सूचना फलकांचा अभावअवजड वाहनांचे उतारावर नियंत्रण सुटल्यानेअपघातग्रस्त वाहने वेळेवर हटविली जात नाहीत.आपत्कालीन सेवा वेळेवर पोहोचण्यात अडचणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.