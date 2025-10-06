नाशिक

Rahud Ghat : राहूड घाट ठरला 'मृत्यूचा महामार्ग'! मुंबई-आग्रा महामार्गावरील धोकादायक वळण तातडीने सरळ करा, ग्रामस्थांची मागणी

Repeated accidents at Rahud Ghat prompt public outrage : मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ वरील राहूड घाट आणि चिंचवे-निंबायती परिसरात रस्त्याच्या चुकीच्या रचनेमुळे होणाऱ्या अपघातांविरोधात प्रेस क्लब, उमराणे व परिसरातील ग्रामस्थांनी प्रतीकात्मक आंदोलन केले.
Rahud Ghat

Rahud Ghat

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चांदवड/उमराणे: मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ वरील राहूड घाट गेल्या काही वर्षांपासून अक्षरशः मृत्यूचा घाट ठरत आहे. चुकीच्या रचनेमुळे निर्माण झालेले धोकादायक वळण व तीव्र उतार हे असंख्य अपघातांना कारणीभूत ठरत असून, शेकडो नागरिकांनी आपला जीव गमावला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
road accident
Traffic
Protest
rahud ghat

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com