Rahud Ghat : राहूड घाट ठरला 'मृत्यूचा महामार्ग'! मुंबई-आग्रा महामार्गावरील धोकादायक वळण तातडीने सरळ करा, ग्रामस्थांची मागणी

चांदवड/उमराणे: मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ वरील राहूड घाट गेल्या काही वर्षांपासून अक्षरशः मृत्यूचा घाट ठरत आहे. चुकीच्या रचनेमुळे निर्माण झालेले धोकादायक वळण व तीव्र उतार हे असंख्य अपघातांना कारणीभूत ठरत असून, शेकडो नागरिकांनी आपला जीव गमावला आहे..या घाटात पथदीप बसविणे, इशारे देणारे फलक लावणे अशा तात्पुरत्या उपाययोजना वारंवार करण्यात आल्या, मात्र त्या अपघात रोखण्यात अपुऱ्या ठरत आहेत. त्यामुळे येथील रस्ता सरळ करून धोकादायक वळण व उतार तातडीने दुरुस्त करावेत, अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे..तीव्र उतारामुळे अपघातराहूड घाट संपताच देवळा तालुक्यातील चिंचवे-निंबायती गावाजवळील सुमारे दोन किलोमीटर परिसरातही तीव्र उतार असल्यामुळे वारंवार अपघात घडतात. येथे कायमस्वरूपी सुरक्षित रस्ता, उड्डाणपूल आणि रुंदीकरणाची कामे करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. सहापदरीकरणाच्या प्रक्रिया सुरू असल्या, तरी तोपर्यंत तरी या दोन्ही ठिकाणी आपत्कालीन पातळीवर योग्य उपाययोजना कराव्यात, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे..धोक्याची कारणे अन् हानीरस्त्याचे डिझाइन चुकीचे असल्यामुळेवाहनचालकांना धोका.तीव्र उतार आणि तीक्ष्ण वळणांमुळे वाहनांवरील ताबा सुटतो.चौपदरीकरणानंतरही रचनात्मक त्रुटी कायम.आतापर्यंत शेकडो अपघात, कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान..प्रतीकात्मक आंदोलनातून सरकारचे वेधले लक्षसरकारचे या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी प्रेस क्लब, उमराणे व चिंचवे, सांगवी, तिसगाव परिसरातील ग्रामस्थांतर्फे शनिवारी राहूड घाटाजवळील हनुमान मंदिर परिसरात प्रतीकात्मक आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात नागरिकांनी प्रतीकात्मक स्मशानभूमी उभारून आतापर्यंत अपघातात मृत्यू पावलेल्या सर्वांना श्रद्धांजली वाहिली. .या वेळी 'राहूड घाटातील मृत्यूमार्ग दुरुस्त करा', 'आमचा जीव वाचवा', 'कायमस्वरूपी उपाययोजना करा' अशा घोषणा देत आंदोलकांनी संताप व्यक्त केला. तसेच लवकरात लवकर राहूड घाट व चिंचवे-निंबायती परिसरात कायमस्वरूपी उपाययोजना न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला..Pune Traffic Police : मोशीत वाहतूक पोलिसाला मारहाण करणारे दोघे अटकेत; सिग्नल तोडल्याचे छायाचित्र काढल्याने वाद.निरीक्षण राहूड घाट फक्तभौगोलिक नाही, तर प्रशासकीय बेफिकिरीचा डोंगर ठरला आहे. अपघातग्रस्त कुटुंबांची वेदना शासनापर्यंत पोहोचत नाही. जनतेचा जीव वाचविणे हाच खरा विकास आहे; कागदावरील चौपदरीकरण नव्हे!