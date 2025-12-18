नाशिक

Uddhav Nimse : राहुल धोत्रे खून प्रकरण: माजी नगरसेवक उद्धव निमसेच्या जामिनावर आता २३ डिसेंबरला सुनावणी

Bail Hearing of Uddhav Nimse Adjourned Till December 23 : राहुल धोत्रे या युवकाच्या खून प्रकरणी अटकेतील माजी नगरसेवक उद्धव निमसेच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी २३ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
Uddhav Nimse

Uddhav Nimse

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: ऑगस्टमध्ये नांदूर नाका येथे राहुल धोत्रे या युवकाच्या खून प्रकरणी अटकेतील माजी नगरसेवक उद्धव निमसेच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी २३ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने निमसेला कारागृहातून बाहेर येण्याचे वेध लागले आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
crime
murder
maharashtra
Crime News
high court
murder case
Protest
Criminal cases
judiciary

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com