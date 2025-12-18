Uddhav Nimse : राहुल धोत्रे खून प्रकरण: माजी नगरसेवक उद्धव निमसेच्या जामिनावर आता २३ डिसेंबरला सुनावणी

नाशिक: ऑगस्टमध्ये नांदूर नाका येथे राहुल धोत्रे या युवकाच्या खून प्रकरणी अटकेतील माजी नगरसेवक उद्धव निमसेच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी २३ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने निमसेला कारागृहातून बाहेर येण्याचे वेध लागले आहेत. .नांदूर नाका येथे २२ ऑगस्ट २०२५ मध्ये भरदिवसा भाजपचे माजी नगरसेवक उद्धव निमसे याच्या चिथावणीवरून संशयित टोळक्याने पूर्ववैमनस्यातून राहुल धोत्रे, अजय कुसाळकर यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला होता. यात गंभीररीत्या जखमी झालेला राहुलचा २९ ऑगस्टला उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी आडगाव पोलिसांत खुनाचा गुन्हा दाखल आहे. निमसे गुन्हा दाखल झाल्यापासून पसार होता. .तब्बल २५ दिवसांनी निमसे १५ सप्टेंबरला शहर गुन्हे शाखेच्या गुंडाविरोधी पथकासमोर शरण आला. त्यानंतर पोलिस कोठडीत घेण्यात येऊन चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. निमसे याने जिल्हा न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला असता, तो फेटाळला असता, मुंबई उच्च न्यायालयातही धाव घेतली. परंतु तेथेही दिलासा मिळाला नाही. .नाशिक सत्र न्यायालयात निमसे याने पुन्हा जामिनासाठी दाद मागितली आहे. त्यावरील सुनावणी सत्र न्यायालयाचे न्या. भन्साळी यांनी पुढे ढकलली असून, येत्या २३ तारखेला त्यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. निमसे महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपचे प्रबळ दावेदार असून, ते स्थायी समितीचे माजी सभापतीही आहेत.....असे आहे प्रकरण२२ ऑगस्ट २०२५ ला नांदूर नाका परिसरामध्ये उद्धव निमसे गटाच्या संशयितांनी वादातून राहुल संजय धोत्रे, अजय दत्तू कुसाळक यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. संशयितांनी राहुल याच्यावर धारदार हत्यारांनी गंभीर वार केले होते. याप्रकरणी आडगाव पोलिसांत प्राणघातक हल्ल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान २९ ऑगस्टला राहुलचा मृत्यू झाला. .Parbhani Crime: प्रेमाचा शेवट रक्तरंजित… विवाहितेचा खून, करंजी घाटात फेकला मृतदेह; दोन आठवड्यांनी सत्य बाहेर.याप्रकरणी राहुलच्या नातलगांसह नागरिकांनी उद्धव निमसे याच्या अटकेची मागणी करीत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. त्या वेळी आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी सहायक आयुक्त शेखर देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमले. मात्र निमसे २५ दिवस पसार होते. या कालावधीत त्यांचा अटकपूर्व जामीन सत्र न्यायालयापाठोपाठ उच्च न्यायालयानेही फेटाळून लावला. त्यामुळे ते स्वत: शहर गुन्हे शाखेच्या गुंडाविरोधी पथकासमोर १५ सप्टेंबरला शरण आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.