Uddhav Nimse : राहुल धोत्रे खून प्रकरण: उद्धव निमसेची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी

नाशिक: राहुल धोत्रे याच्या खून प्रकरणातील संशयित व भारतीय जनता पक्षाचा माजी नगरसेवक उद्धव निमसे यास न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यामुळे त्याची नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. दरम्यान, निमसे याच्याकडून जामिनासाठी अर्ज केल्याचे समजते. याच गुन्ह्यातील संशयित सचिन दिंडे शुक्रवारी (ता. १९) जिल्हा न्यायालयात हजर झाला. त्याला न्यायालयाने मंगळवार (ता. २३)पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..ता. २२ ऑगस्टला नांदूर नाका येथे निमसे गटाच्या संशयितांनी राहुल धोत्रे आणि अजय कुसाळकर यांच्यावर हल्ला केला. या वेळी केलेल्या हल्ल्यात राहुल जखमी झाला होता. त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असताना २८ ऑगस्टला त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी उद्धव निमसे याच्यासह इतर संशयितांविरोधात आडगाव पोलिसांत खुनाचा गुन्हा दाखल आहे. निमसे २५ दिवस पोलिसांच्या हाती लागला नाही..जिल्हा न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यावर, गेल्या १५ तारखेला निमसे शहर गुन्हे शाखेच्या गुंडाविरोधी पथकासमोर हजर झाला. न्यायालयात हजर केले असता, त्याला शनिवार (ता. २०)पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली होती. कोठडीची मुदत संपल्याने त्यांना पुन्हा न्यायालयात हजर केले असता, त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली..या खून प्रकरणातील संशयित सचिन दिंडे हा शुक्रवारी (ता. १९) न्यायालयात स्वतःहून हजर झाला. न्यायालयाने त्याची मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी केली. शनिवारी पोलिसांनी त्याचा ताबा घेत न्यायालयात हजर केले असता, त्याला २३ पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. संशयित दिंडे हा राहुल धोत्रे याच्यावर हल्ला झाला, त्या वेळी उपस्थित होता. निमसे दिंडेच्याच गाडीतून पसार झाल्याचेही समोर आले आहे..Navi Mumbai Crime: 17 वर्षीय मुलीचा लग्नास नकार, व्यक्ती संतापला, रागात घरात घुसला अन्...; नको ते घडलं! .न्यायालयात गर्दीनिमसे याच्या कोठडीची मुदत संपल्याने त्यास शनिवारी न्यायालयात हजर केले जाणार होते. त्या वेळी निमसे आणि मृत धोत्रे या दोन्ही गटा़ंतील समर्थकांनी मोठ्या संख्येने गर्दी केली होती. त्यातच, निमसे यास न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याने धोत्रे गटाच्या समर्थकांनी संताप व्यक्त केला. न्यायालयाच्या आवारात मोठी गर्दी झाल्याने सरकारवाडा पोलिसांसह शीघ्रकृती दलाच्या तुकड्यांना पाचारण करण्यात आले होते. यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..