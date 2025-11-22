Rahul Gandhi : राहुल गांधींना मोठा दिलासा! सावरकर बदनामी प्रकरणी नाशिक सत्र न्यायालयाने खटला केला रद्द

नाशिक: काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची बदनामी केल्याच्या आरोप प्रकरणी दाखल खटल्यात दिलासा मिळाला आहे. जिल्हा-सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश बदर यांनी या खटल्यात दंडाधिकारी यांच्याकडून कायदेशीर प्रक्रियेचा विचार न करता खटला सुरू केल्याचे निरीक्षण नोंदविले. .व दंडाधिकारी न्यायालयाला पुन्हा प्रक्रिया तपासून पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. साक्षीदार आणि पुराव्यांची पडताळणी केली नसल्याचे नमूद करीत खटला रद्द केला आहे. सावरकर यांची बदनामी केल्याच्या आरोपानंतर राहुल गांधी यांच्यावर नाशिकच्या दंडाधिकारी न्यायालयाने फौजदारी खटला सुरू करण्याचे आदेश दिले होते; परंतु राहुल गांधी यांच्यातर्फे दाखल केलेल्या पुनर्निरीक्षण अर्जावर जिल्हा-सत्र न्यायालयाने सुनावणी घेतली. न्यायालयाने नमूद केले, की दंडाधिकारी न्यायालयाने खटला सुरू करताना योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले नाही. .आणि पुराव्यांचा तपास न करता निर्णय घेतला. यासंदर्भात जिल्हा-सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश बदर यांनी या खटल्यात दंडाधिकारी यांच्याकडून कायदेशीर प्रक्रियेचा विचार न करता खटला सुरू केल्याचे निरीक्षण नोंदविले. दंडाधिकारी न्यायालयाला पुन्हा प्रक्रिया तपासून पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. .राहुल गांधी यांच्या वकील संघात ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. जयंत जायभावे, ॲड. गजेंद सानप, ॲड. अविनाश गाढे, ॲड. सिद्धार्थ जाधव आणि ॲड. सानिका ठाकरे यांचा समावेश होता. या निर्णयामुळे सावरकर बदनामी आरोप प्रकरणात राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. .अजितदादांचा आमदार अडचणीत, अटकेची टांगती तलवार; राजकीय वर्तुळात खळबळ .सावरकर यांची बदनामी केल्याचे आरोप खंडित झाल्याने राहुल गांधी यांच्या विरोधात सुरू असलेला खटला पुढे जाण्याची शक्यता कमी झाली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने ज्या प्रकारे दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, ते महत्त्वाचे मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.