Nashik Crime : गुन्हेगारी टोळ्यांशी संबंध? दोन नगरसेवक अटकेत, भाजपचा पंचवटीतील पाया डळमळीत

नाशिक: पेठ रोडवरील राहुलवाडीत सराईत गुन्हेगार सागर जाधव याच्यावर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे माजी नगरसेवक जगदीश पाटील यांना जिल्हा न्यायालयाने शुक्रवारपर्यंत (ता. २६) पोलिस कोठडी सुनावली आहे. .या कटकारस्थानात पाटील यांचा सहभाग असल्याचे महत्त्वाचे पुरावे पंचवटी पोलिसांच्या हाती लागले असून, त्याच अनुषंगाने सखोल चौकशी होणार आहे. या प्रकरणात संशयित रोहन भुजबळ यास कटकारस्थानात सामील असल्याच्या संशयावरून ताब्यात घेतले असून, त्यास न्यायालयात हजर केले असता २६ पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दरम्यान, गोळीबार करणारे दोघे संशयित अद्याप फरारीच आहेत..मंगळवारी (ता. १६) पहाटे दीडच्या सुमारास संशयित विकी उत्तम वाघ व विकी विनोद वाघ यांनी उघडे टोळीतील सागर जाधव याच्यावर गोळी झाडून जीवे ठार करण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी उघडे टोळीतील ११ जणांना अटक केली आहे. रविवारी (ता. २१) भाजपचे माजी नगरसेवक जगदीश पाटील यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांना सोमवारी (ता. २२) न्यायालयासमोर हजर केले असता, चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली..पोलिसांच्या तपासात समोर आले आहे, की निकम टोळीने किरण निकम खून प्रकरणाचा सूड उगवण्यासाठी जाधववर गोळीबार केला. या टोळीचा म्होरक्या शेखर निकम याच्या संपर्कात माजी नगरसेवक पाटील होते. न्यायालयीन सुनावणीसाठी निकमला आणले असता पाटील यांनी त्याची भेट घेतली होती. त्यावेळी गोळीबार करणारे संशयितही उपस्थित असल्याचे समोर आले. यामुळे या कटात पाटील यांचा सहभाग स्पष्ट होत असून, त्यांच्या आर्थिक व्यवहाराचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे..परराज्यांत शोधमोहीमदरम्यान, गोळीबार करणारे विकी उत्तम वाघ आणि विकी विनोद वाघ हे अद्याप फरारी असून, त्यांचा शोध घेण्यासाठी पंचवटी पोलिसांची चार पथके परजिल्हा व परराज्यांत पाठविण्यात आली आहेत..सोलापुरात 12 वर्षाच्या मुलीने दिला बाळाला जन्म; रुग्णवाहिकेतच झाली प्रसूती, बालविवाहाचा धक्कादायक प्रकार उघड.भाजपचा पाय खोलातनांदूर नाका परिसरातील राहुल धोत्रे खून प्रकरणात भाजपचे नगरसेवक उद्धव निमसे सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आता सागर जाधव गोळीबार प्रकरणात भाजपचे माजी नगरसेवक जगदीश पाटील अटकेत आहेत. त्यामुळे भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांचे गुन्हेगारी टोळ्यांशी संबंध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दोन्ही प्रकरणांना विधानसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी असल्याची चर्चा असून, भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या पंचवटीत पक्षाचा पाया डळमळीत झाल्याचे बोलले जात आहे.