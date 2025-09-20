Crime News : नाशिक: राहुलवाडी गोळीबार प्रकरणातील ११ संशयित अटकेत

पंचवटी: पेठ रोडवरील राहुलवाडी येथे सागर जाधव याच्यावर गोळीबार करणाऱ्या ११ संशयितांना जेरबंद करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. पंचवटी, भद्रकाली गुन्हे शोध पथक व गुंडाविरोधी पथकाने संयुक्तपणे ही कारवाई केली. प्रत्यक्ष गोळीबार करणारे विकी उत्तम वाघ व विकास ऊर्फ विकी विनोद वाघ, अमोल पारे ऊर्फ बबल्या तसेच साथीदारांचा माग काढला जात आहे. शुक्रवारी (ता.१९) दुपारी पोलिस उपायुक्त किशोर काळे यांनी पंचवटी पोलिस ठाण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. .नाशिक शहरातील वाढती गुन्हेगारी बघता पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी सदर गुन्ह्याची उकल करीत संशयित ताब्यात घेण्याबाबत आदेशित केले होते. त्यानुसार पंचवटी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंचवटीचे गुन्हे शोध पथक, भद्रकाली गुन्हे शोध पथक व गुंडाविरोधी यांची वेगवेगळी पथके तयार करून रवाना करण्यात आली होती. .पथकांनी मानवी कौशल्य व तांत्रिक विश्लेषणाद्वारे सदर संशयित हे वैशालीनगर, नवनाथनगर, वज्रेश्वरी व फुलेनगर परिसरात लपून बसल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार सापळा रचून ११ संशयिताना ताब्यात घेतले. नीलेश पवार (२७, रा.म्हसरूळ), आकाश निकम (२४, रा. म्हसरूळ), रोशन आहिरे (३०, पेठ रोड), सचिन गांगुर्डे (२१, रा. फुलेनगर), इरफान खाटीक (४४, रा. दिंडोरी रोड), आकाश दोंदे (३०, रा. पेठ रोड), आदित्य आहिरे (२२, रा. मखमलाबाद रोड), नितीन खलसे (३२, रा. पेठ रोड), साहिल शेख (२१ रा. पेठ रोड, पंचवटी), भारत खंकाळ (२५, पेठ रोड), योगेश जाधव (२९, रा. पेठ रोड) असे संशयितांची नाव आहेत..Vadigodri Crime : सीआयडी पोलीस असल्याचे सांगुन अंगठी लंपास; वडिगोद्री येथे दिवसा ढवळ्या घडला प्रकार.यांनी बजावली कामगिरीसदरची कामगिरी पंचवटी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक गजेंद्र पाटील, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) सुनील पवार, गुन्हे शोध पथकाचे सहायक निरीक्षक सतीश शिरसाट व पथक, भद्रकाली पोलिस ठाण्यातील गुन्हे शोध पथकाचे सहायक निरीक्षक सत्यवान पवार व पथक तसेच गुंडाविरोधी पथकाचे सहायक निरीक्षक ज्ञानेश्वर मोहिते व पथकाने ही कामगिरी बजावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.