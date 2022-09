अंदरसूल (जि. नाशिक : येथील बाजारपेठेतील मेन रोडवरील रामराज्य ग्रुप गणपती मित्रमंडळाच्या पाठीमागील शेडमध्ये सुरू असलेल्या जुगारअड्ड्यावर पोलिसांनी छापा टाकला. (raid on gambling den case has been registered against 6 people in Andarsul Nashik Crime Latest Marathi News)

पत्ते खेळणाऱ्या सहा जणांवर स्थानिक गुन्हे शाखा व येवला तालुका ग्रामीण पोलिसांनी कारवाई केली. ज्ञानेश्‍वर गायकवाड (वय ३२), संदीप सोनवणे (२४, दोघी रा. महात्मा फुले चौक), सचिन पुंड (३७), किरण थोरात (३०) यांना अटक केली.

दिनेश पानपाटील व गणेश लाड फरारी असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. पोलिसांनी चार मोबाईल, पत्त्याच्या कॅटसह जुगाराचे साहित्य ताब्यात घेतले असून, ३२ हजार ४८० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून, पोलिस निरीक्षक अनिल भवारी, कर्मचारी आबा पिसाळ, हेंबाडे, विश्वनाथ काकड, दराडे आदी तपास करीत आहेत.

