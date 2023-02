By

सिन्नर (जि. नाशिक) : ठाणगाव येथे जुगार अड्ड्यावर छापा टाकून पोलिसांनी (Police) चार लाख ७० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या विशेष पथकाने ही कारवाई केली. जुगार खेळणा-यानां सहा जणांना अटक करण्यात येऊन त्यांची जामीनावर सुटका करण्यात आली.(raid on gambling den in Thangaon Mobile phone 2 wheeler lakh rupees seized from 6 people nashik crime news)

पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्या आदेशाने नाशिक जिल्ह्यातील अवैध धंदया विरोधात मोहीम राबविण्यात येत असताना ठाणगाव हद्दीतील खंडोबा मंदिराजवळ असलेल्या ज्ञानेश्वर बंधारा येथील एका घराच्या आडोशाला पैसे लावून काहीजण पत्त्यांचा जुगार खेळत असल्याची माहिती पथकास समजली होती.

त्यानुसार पोलिस निरीक्षक नंदकुमार कदम यांच्या नेतृत्वाखाली हवालदार गोरक्षनाथ संवत्सरकर, विनोद टिळे यांच्या पथकाने शुक्रवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली. दोन पंचांसह पोलिसांनी घराच्या भिंतीच्या आडोशाला पाच ते सात जणांवर छापा टाकला.

त्यांच्याकडून एक लाख ६५० रुपये रोख, सहा मोबाईल फोन, पाच दुचाकी असा सुमारे चार लाख 69 हजार 650 रूपयांचा मुद्देमाल सापडला. पत्त्यांचा जुगार खेळणाऱ्या बाळासाहेब नथू जगताप (52), सूर्यभान किसन शिंदे (47), मयूर बाबुराव शिंदे (25),

विलास भाऊसाहेब आव्हाड (38), मच्छिंद्र दशरथ शिंदे (42), अमोल कमलाकर आव्हाड (26) यांना पोलिसांनी अटक केली. हवालदार गोरक्षनाथ संवत्सरकर यांच्या फिर्यादीवरून सिन्नर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला.