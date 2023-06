Nashik Crime: मालेगावला गुटखा विक्रेत्यांवर छापे; तिघांना अटक

By

Nashik Crime : शहर व परिसरात पोलिसांनी टाकलेल्या तीन वेगवेगळ्या छाप्यात ५२ हजाराचा गुटखा जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी तिघा संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. दोघे जण फरार असून पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत.

जिल्हा पोलिस अधिक्षक शहाजी उमाप यांनी जिल्ह्यात अवैधरीत्या गुटखा विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध मोहीम सुरु केली आहे. या मोहिमेमुळे अवैधरीत्या गुटखा विक्री करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. (Raids on gutkha sellers in Malegaon Three arrested Nashik Crime)

शहरातील जुना मुंबई-आग्रा महामार्गावरील मोतीबाग नाक्याजवळ प्रशांत मधुकर वाघ (वय ४६, रा. देवी मंदिर, संगमेश्‍वर) यांच्या दुकानावर पोलिसांनी छापा टाकून ४३ हजार २८६ रुपयांचा ऐवज जप्त केला. श्री. वाघ यांच्या ताब्यातून तंबाखू, पान मसाला, मोबाईल, दुचाकी (एमएच ४१ एएच ७९०९) असा एकूण ४३ हजार २८६ रुपयांचा ऐवज जप्त केला.

प्रशांतला छावणी पोलिसांनी अटक केली आहे. शहरातील सनी किराणा दुकानावर शहर पोलिसांनी दुसरा छापा टाकला. सर्वे नं. ५५ मधील सलमान गुलाब शहा (वय ३०) व अमजद टोपी (रा. गौतम नगर) यांच्या सनी किराणा दुकानावर छापा टाकून पोलिसांनी सुमारे तीन हजाराचा गुटखा जप्त केला.

शहर पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे.

तालुक्यातील निमगाव येथूनही १५ हजार रुपये किमतीचा अवैध गुटखा जप्त जप्त करण्यात आला. निमगाव (ता. मालेगाव) येथील भागचंद पूनमचंद लोढा (वय ४८) व निलिन यशोधरा (रा. शेवाळे नगर) या दोघांकडून एकूण १५ हजार ३०७ रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला. दोघांविरुद्ध तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.