Nashik Road Protest : नाशिक रोडला आंदोलनाचा पवित्रा! गिरीश महाजनांच्या अटकेसाठी 'संविधान आर्मी'चा एल्गार

Nashik Politics : ऑल इंडिया संविधान आर्मीच्या वतीने कॅबिनेट मंत्री तथा कुंभमंत्री गिरीश महाजन यांच्या विरोधात सोमवारी (ता. ९) नाशिक रोड येथे रेल रोको आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव भाषणात न घेतल्याप्रकरणी गिरीश महाजन यांच्यावर ॲट्रॉसिटी ॲक्टनुसार कारवाई करून अटक करावी, मुख्यमंत्री यांनी त्यांचा राजीनामा घ्यावा तसेच माधवी जाधव यांना पोलिस संरक्षण द्यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले..ऑल इंडिया संविधान आर्मी व विविध समविचारी संघटनांच्या वतीने आंबेडकरवादी व संविधानवादी जनतेने महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर नाशिक-जळगाव रेल्वे मार्गावरील दोन ठिकाणी 'संविधान तिरंगा आक्रोश' अंतर्गत रेल रोको आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. पोलिसांनी प्रवेशद्वारावरच आंदोलकांना अडविले..आंदोलनादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी नाशिक रोड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र सपकाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. यामध्ये नाशिक रोड पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी तसेच रेल्वे संरक्षण दलाचे आरपीएफ अधिकारी व जवान मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आरपीएफ निरीक्षक नवीन प्रताप सिंह यांनीही परिस्थितीवर लक्ष ठेवले..राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन सोनवणे, प्रदेश अध्यक्ष रफीक बगन, संजय सानप, वंदना काळे, जिल्हाध्यक्ष दिलावरभाई मणियार, अल्पसंख्याक आघाडीचे मुक्ताराम बागूल, अशोक शेंडगे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. अखेर रेल्वे स्थानक व्यवस्थापक मनोज श्रीवास्तव यांना निवेदन सादर करून घोषणाबाजी करण्यात आली आणि आंदोलन शांततेत तेथेच थांबविण्यात आले..Kolhapur ZP : शिवसेनेच्या धनुष्यबाणाचा 'नेम' चुकला; काँग्रेसला उभारीने कार्यकर्त्यांना उत्साह.चोख बंदोबस्तकायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. आंदोलनाची हाक दिली असली तरी आंदोलकांची संख्या मर्यादित असल्याने हे आंदोलन रेल्वे गेटवर निवेदन देऊन शांततेत आटोपते घेण्यात आले. या दरम्यान तब्बल ५० हून अधिक पोलिस कर्मचारी तैनात होते..