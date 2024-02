Nashik News: इगतपुरीतील रेल्वे हॉस्पिटलमध्ये रेल्वे कर्मचाऱ्यांना सुविधा मिळणार! मजदूर संघाच्या आंदोलनाला यश

इगतपुरी शहर : शहरातील मध्य रेल्वे हॉस्पिटलच्या विविध समस्यासंदर्भात सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघाने रेल्वे हॉस्पिटलच्या प्रांगणात धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला होता.

मात्र, रेल्वे प्रशासनाने धरणे आंदोलन करू नये, आपण बैठकीत चर्चेद्वारे मार्ग काढू, असे सांगितले. त्यामुळे धरणे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. (Railway employees will get facilities in the railway hospital in Igatpuri Mazdoor Sangh movement success Nashik News)