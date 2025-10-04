नाशिक

Agricultural News : दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांची दिवाळी! नाशिक जिल्ह्यात ९३ हजार हेक्टरवरील पंचनामे पूर्ण; आठ दिवसांत मदत मिळण्याची शक्यता

Rapid Crop Damage Assessment Across Nashik District : पावसाने विश्रांती घेतल्याने महसूल आणि कृषी विभागाचे अधिकारी संयुक्तपणे शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे वेगाने पूर्ण करत आहेत, जेणेकरून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत मिळू शकेल.
Crop Damage

Crop Damage

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्ह्यात पावसाने विश्रांती घेतल्याने नुकसानग्रस्त भागातील शेतीपिकांचे पंचनामे वेगाने हाती घेण्यात आले आहेत. महसूल प्रशासनाने कृषी विभागाच्या सहाय्याने ५६३ गावांमधील ९३ हजार ६०८ हेक्टरवरील पंचनामे पूर्ण केले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
rain
Farmer
Monsoon
Crop Damage
agricultural news
Diwali

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com