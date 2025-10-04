Agricultural News : दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांची दिवाळी! नाशिक जिल्ह्यात ९३ हजार हेक्टरवरील पंचनामे पूर्ण; आठ दिवसांत मदत मिळण्याची शक्यता

नाशिक: जिल्ह्यात पावसाने विश्रांती घेतल्याने नुकसानग्रस्त भागातील शेतीपिकांचे पंचनामे वेगाने हाती घेण्यात आले आहेत. महसूल प्रशासनाने कृषी विभागाच्या सहाय्याने ५६३ गावांमधील ९३ हजार ६०८ हेक्टरवरील पंचनामे पूर्ण केले. .उर्वरित गावांमधील पंचनामे येत्या आठ दिवसांच्या आत पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणा प्रयत्नशील आहे. दरम्यान, द्राक्षांच्या नुकसानीचेही पंचनामे सुरू असून, त्याची स्वतंत्र नोंद ठेवण्यात येत असल्याने शेतकरी संभ्रमित होते. मात्र, त्यांची शंका दूर केली आहे, असे कृषी विभागाने म्हटले आहे..सप्टेंबरमध्ये जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका हा शेतीपिकांना बसला. पंधरा तालुक्यांतील एक हजार ५४५ गावांमधील दोन लाख ८६ हजार २९४ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यामुळे तीन लाख १५ हजार ४४२ शेतकरी बाधित झाले. महसूल यंत्रणेने कृषीच्या सहाय्याने पंचनाम्यांची कामे हाती घेतली आहेत. .पण, सप्टेंबरच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत पावसाने जिल्ह्यात ठाण मांडले होते. परिणामी, बहुतांश शेतांमध्ये पाणी साचल्याने पंचनामे करण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे पंचनामे वेळेत पूर्ण होण्याबाबत साशंकता होती. मात्र, सुदैवाने तीन दिवसांपासून पावसाने उघडीप घेतल्याने सर्व यंत्रणा आता बांधावर जाऊन पंचनामे करण्यात गुंतली आहे..नाशिकमध्ये तीन जणांचे पथकअतिवृष्टीमुळे नाशिक तालुक्यातील ५५ गावांमधील एक हजार दोन हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. तब्बल दोन हजार ३१ शेतकरी बाधित झाले. नाशिक तहसील कार्यालयाने पंचनाम्यांसाठी तीन जणांचे पथक गावपातळीवर नियुक्त केले आहे. या पथकात ग्राममहसूल अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. पथकांवर देखरेखीसाठी मंडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..दिवाळीपूर्वी मिळणार रक्कमशासनाने दिवाळीपूर्वी बाधित शेतकऱ्यांच्या बँकखात्यात मदतीचे पैसे जमा करण्याची ग्वाही दिली आहे. त्या अनुषंगाने प्रशासनाने आता पंचनाम्यांवर लक्ष केंद्रीत केले. जिल्ह्यात ५६३ गावांमधील ९३ हजार ६०८ हेक्टरचे पंचनामे अंतिम करण्यात आले आहेत. उर्वरित भागांमधील पंचनाम्यांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. येत्या आठवडाभरात ही कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने डोळ्यांसमोर ठेवले असून, तशा सूचना तालुक्यांना दिल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..पंचनामे झालेले क्षेत्र (हे.)मालेगाव १२५६०, बागलाण ९६३२, नांदगाव ११५००, कळवण २८३, देवळा ७५, दिंडोरी १२८८, सुरगाणा ६१, नाशिक २०७, त्र्यंबकेश्वर ५, पेठ ११५६, इगतपुरी २७, निफाड ११७५५, सिन्नर ३४२६, चांदवड १८२००, येवला २३४३३..Rahul Gandhi: चीनसारखी दडपशाही चालणार नाही; कोलंबियात राहुल गांधी यांचा इशारा.अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या भागांमध्ये पंचनामे वेगाने सुरू आहेत. गावपातळीवर तीन जणांचे पथक हे पंचनामे करीत आहे. या पथकांकडून दररोज माहिती घेण्यात येते. शासनाच्या सूचनेनुसार वेळेत पंचनामे पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत आहे.- पंकज पवार, तहसीलदार, नाशिक.द्राक्षबागांचे पंचनामे करू नये अशा स्वरुपाचे कोणतेही आदेश नाही. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या सर्वच नुकसानीचे पंचनामे सुरू असून द्राक्षबागांचेदेखील पंचनामे करण्यात येत आहे. त्यांची स्वतंत्र नोंद ठेवण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था होती. पण, ती आम्ही दूर केली आहे.- रवींद्र माने, जिल्हा कृषी अधीक्षक, नाशिक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.