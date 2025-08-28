Nashik Monsoon : श्रीगणेश आगमनात नाशिककरांना वरुणराजाची साथ; हवामान विभागाचा यलो अलर्ट

नाशिक: शहर व परिसरात श्रीगणेशाच्या आगमन सोहळ्याला वरुणराजाने हजेरी लावली. दिवसभरात हलक्या ते मध्यम सरी बरसल्या. त्यामुळे गणेशभक्तांचा काहीसा हिरमोड झाला. जिल्ह्यातही ठिकठिकाणी पाऊस पडला. हवामान विभागाने जिल्ह्याला गुरुवारी (ता. २८) आणि शुक्रवारी (ता. २९) येलो अलर्ट दिला आहे. .नाशिक शहरात बुधवारी (ता. २७) पहाटे पावसाने जोरदार हजेरी लावली. त्यानंतर काहीकाळ उघडीप दिल्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत अधूनमधून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडला. परिणामी, लाडक्या विघ्नहर्त्याच्या आगमनाची ओढ लागलेल्या भक्तांच्या आनंदावर या पावसाने पाणी फेरला. .शहरात सायंकाळी पाचपर्यंत आठ मिमी पर्जन्याची नोंद करण्यात आली. दुसरीकडे पाणलोट क्षेत्रातील व त्र्यंबकेश्वर भागातील पावसामुळे गंगापूर धरणातील साठा ९८ टक्क्यांवर पोहचला आहे. धरणातून सातत्याने सुरू असलेल्या ३०२५ क्यूसेक विसर्गामुळे गोदावरीच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे..इगतपुरी, पेठ व सुरगाणा तालुक्यांतील घाटमाथा परिसरात काहीकाळ जोरदार सरींनी हजेरी लावली. पण, उर्वरित तालुक्यात पावसाचा जोर त्या तुलनेने कमी आहे. या व्यतिरिक्त उर्वरित तालुक्यांमध्ये दिवसभरात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला. दरम्यान, जिल्ह्यात चालू महिन्यात आतापर्यंत २३२ मिमी पर्जन्य होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्ष १४१ मिमी पाऊस पडला आहे. सरासरीच्या तुलनेत हे प्रमाण ६१ टक्के आहे..Ganesh Visarjan 2025 : विसर्जन घाटावरील तयारीचा आढावा; महापालिका अधिकाऱ्यांकडून पाहणी.धरणांचे दरवाजे उघडलेजिल्ह्यातील धरणांमध्ये एकत्रित उपयुक्त पाणीसाठा ९२.४५ टक्क्यांवर पोहचला आहे. धरणांमध्ये सध्या ६५ हजार २८७ दलघफू पाणीसाठा आहे. जलसंपदा विभागाकडून धरण परिचालन सूचीनुसार २६ पैकी तब्बल १८ धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.