Nashik Monsoon : श्रीगणेश आगमनात नाशिककरांना वरुणराजाची साथ; हवामान विभागाचा यलो अलर्ट

Rain disrupts Ganesh festival celebrations in Nashik : दिवसभरात हलक्या ते मध्यम सरी बरसल्या. त्यामुळे गणेशभक्तांचा काहीसा हिरमोड झाला. जिल्ह्यातही ठिकठिकाणी पाऊस पडला. हवामान विभागाने जिल्ह्याला गुरुवारी आणि शुक्रवारी येलो अलर्ट दिला आहे.
नाशिक: शहर व परिसरात श्रीगणेशाच्या आगमन सोहळ्याला वरुणराजाने हजेरी लावली. दिवसभरात हलक्या ते मध्यम सरी बरसल्या. त्यामुळे गणेशभक्तांचा काहीसा हिरमोड झाला. जिल्ह्यातही ठिकठिकाणी पाऊस पडला. हवामान विभागाने जिल्ह्याला गुरुवारी (ता. २८) आणि शुक्रवारी (ता. २९) येलो अलर्ट दिला आहे.

