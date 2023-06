Nashik Rain Update : आजपासून 5 दिवस हलका पाऊस होण्याची शक्यता

By

Nashik Rain Update : जिल्ह्यात काही ठिकाणी बुधवारपासून (ता. १४) पाच दिवस हलका पाऊस होण्याची शक्यता इगतपुरीच्या ग्रामीण कृषी हवामान केंद्रातर्फे वर्तविण्यात आली आहे. (rain update Chance of light rain for 5 days from today nashik news)

या काळात हवामान ढगाळ राहणार असून वाऱ्याचा ताशी वेग २६ ते २८ किलोमीटर राहण्याचा अंदाज आहे. या कालावधीत तापमान कमाल ३६ ते ३८ आणि किमान २३ ते २५ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे.

