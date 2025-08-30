Nashik Monsoon Update : नाशिकला दिलासा, पाऊस थांबला; पण १६ धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग सुरूच

नाशिक: सलग हजेरीनंतर जिल्ह्यात शुक्रवारी (ता. २९) पावसाने विश्रांती घेतली होती, त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला. पण, प्रमुख धरणांमधून विसर्ग सुरूच असून, हवामान विभागाने शनिवारी (ता. ३०) जिल्ह्याला ‘यलो अलर्ट’ दिला आहे. त्यानंतर पुढील चार दिवस हलक्या स्वरूपाचा पावसाचा अंदाज आहे. पंधरवड्यापासून जिल्ह्यात पावसाने मुक्काम ठोकला. त्यामुळे जनजीवनावर परिणाम झाला..धरणांच्या पातळीत लक्षणीय वाढ होण्यास मदत झाली आहे. परंतु, तीन दिवसांपासून पावसाचा जोर कमी झाला. शुक्रवारी दिवसभर पावसाने उघडीप दिली. त्यामुळे नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. जिल्ह्यात आजमितीस २६ धरणांमधील उपयुक्त साठा ९३ टक्क्यांहून अधिक आहे, त्यामुळेच गंगापूर-दारणासह १६ धरणांमधून नदीपात्रात विसर्ग सुरूच आहे. गंगापूर व दारणामधून अनुक्रमे १४४२ व ३८०४ क्यूसेकने पाणी सोडले जात आहे. .Heavy Rains: अकोला, वाशीम, यवतमाळात पाऊस सुरूच; कापूस, सोयाबीन, तूर पिकांना फटका, रस्ते आणि पूल पाण्याखाली.कश्यपी (३२०), वालदेवी (२४१), आळंदी (२४३), भावली (३८२), भाम (८७९), वाघाड (१०१४), करंजवण (११३०), पालखेड (१६६०), पुणेगाव (३००), ओझरखेड (९४), नांदूरमध्यमेश्वर (१२६२०), वाकी (१९६) व गौतमी-गोदावरी (२८८) या धरणांमधून पाणी सोडण्यात येत आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत एकूण ५७७ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.