Nashik Monsoon Update : नाशिकला दिलासा, पाऊस थांबला; पण १६ धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग सुरूच

Rainfall Situation in Nashik District : गंगापूर व दारणासह नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांमधून सुरू असलेल्या पाण्याच्या विसर्गामुळे नदीपात्र भरून वाहत असून, हवामान विभागाने ‘यलो अलर्ट’ दिला आहे.
Updated on

नाशिक: सलग हजेरीनंतर जिल्ह्यात शुक्रवारी (ता. २९) पावसाने विश्रांती घेतली होती, त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला. पण, प्रमुख धरणांमधून विसर्ग सुरूच असून, हवामान विभागाने शनिवारी (ता. ३०) जिल्ह्याला ‘यलो अलर्ट’ दिला आहे. त्यानंतर पुढील चार दिवस हलक्या स्वरूपाचा पावसाचा अंदाज आहे. पंधरवड्यापासून जिल्ह्यात पावसाने मुक्काम ठोकला. त्यामुळे जनजीवनावर परिणाम झाला.

