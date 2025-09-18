नाशिक

Nashik Monsoon: अवघ्या ३५ मंडळांनी गाठली पावसाची सरासरी; परतीच्या पावसावर जिल्ह्याचे भवितव्य अवलंबून

Current Monsoon Status in Nashik District : नाशिक जिल्ह्यात पावसाची सरासरी कमी असल्याने महसूल मंडलांची परिस्थिती चिंताजनक असुन पिकांसाठी पुढील परतीचा पाऊस आवश्यक.
येवला: पावसाळा संपण्याच्या उंबरठ्यावर असून, आता परतीचा पाऊस शिल्लक आहे. असे असताना या वर्षी जिल्ह्यातील अद्याप ८५ महसूल मंडल सरासरीपासून दूर आहेत. अवघ्या ३५ मंडलांनीच सरासरीचे शतक गाठले आहे. पुढील रब्बी व उन्हाळी हंगामाच्या दृष्टीने पावसाने सरासरी तरी गाठावी ही अपेक्षा लागून आहे. दरम्यान, १५ तालुक्यांपैकी अवघ्या दिंडोरी तालुक्यानेच सरासरी गाठली आहे. उर्वरित सर्वच तालुके ६० ते ८० टक्क्यांत अडकून आहेत.

