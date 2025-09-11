Devendra Fadnavis : ठाकरेबंधूंच्या भेटीवर फडणवीसांचा टोला; चर्चा समजण्याचे तंत्रज्ञान माझ्याकडे नाही

नाशिक

Devendra Fadnavis reacts to Thackeray brothers’ unity : नाशिकमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीवर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी नाशिकच्या विकासावर आणि महाराष्ट्राच्या ऊर्जा क्षेत्रातील कामगिरीवरही भाष्य केले.
नाशिक: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पक्षप्रमुख राज ठाकरे आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची युती निश्‍चित झालेली असताना ठाकरे बंधूंची बुधवारी (ता. १०) भेट झाली. याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टोला लगावला असून, त्यांच्या भेटीत काय चर्चा झाली हे समजण्याचे तंत्रज्ञान माझ्याकडे नाही. माझी दोघांपैकी कुणासोबतही चर्चा झालेली नसल्याचे सांगत त्यांनी याविषयी अधिक बोलणे टाळले.

