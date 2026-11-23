चिमठाणे/धुळे : राजस्थानहून देवदर्शनानंतर परतीच्या प्रवासाला निघालेल्या अमराळे (ता. शिंदखेडा) येथील पवार कुटुंबावर आज काळाने घाला घातला. कोटा-उदयपूर महामार्गावरील शंभूपुरा गावाजवळ पहाटे दोनच्या सुमारास क्रूझर गाडी रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकवर आदळली. या भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील नऊ जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य सहा जण गंभीर जखमी झाले. मृतांमध्ये धुळे शहरातील शांतिगीतनगर येथील चौघे, नवनाथनगर येथील दोघे आणि शिंदखेडा तालुक्यातील अमराळे येथील तिघांचा समावेश असल्याची माहिती जिल्हा आपत्ती नियंत्रण कक्षाने दिली. एकाच वेळी नऊ आप्तस्वकीय गमावल्याने अमराळेसह पंचक्रोशीत शोककळा पसरली आहे. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.धुळे येथून १७ नोव्हेंबरला पवार कुटुंबातील एकूण ३६ नातेवाईक तीन वाहनांमधून राजस्थानला देवदर्शनासाठी रवाना झाले. नंतर मंगळवारी रात्री सर्वजण धारच्या दिशेने परतीच्या प्रवासाला निघाले. प्रवासादरम्यान एका हॉटेलवर थांबल्यानंतर दोन वाहने मागे राहिली, तर १६ प्रवाशांना घेऊन तिसरी क्रूझर गाडी पहाटे दोनच्या सुमारास पुढे निघाली. कोटा-उदयपूर महामार्गावरील शंभूपुराजवळ रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला या गाडीची जोरदार धडक बसली. धडक इतकी भीषण होती की गाडीचा अक्षरशः चक्काचूर झाला..ओम बिर्लांनी केली मदतअपघाताची माहिती धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांना समजल्यावर त्यांनी तातडीने कोटा येथील खासदार व लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याशी संपर्क साधला. बिर्ला यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून जखमींना तातडीने उपचार मिळवून देण्याची व्यवस्था केली. तसेच मृतदेह अमराळे येथे आणण्यासाठी चार रुग्णवाहिकांची व्यवस्था करण्यात आली..अपघातातील ठार व्यक्तीबाबूलाल दौलत पवार (वय ७३), सुशीलाबाई बाबूलाल पवार (वर ६५), सजन दौलत पवार (वर ७०), उषाबाई सजन पवार (वर ६०), माधवी गणेश पवार (वर ४५), सान्वी गणेश पवार (वर ६), कैलास भगवान पवार (वर ४५), अनिता कैलास पवार (वर ४०), जान्हवी कैलास पवार (वय १३)..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...आनंदाचे रूपांतर आक्रोशातअपघातानंतर गाडीतील एका बहिणीने मागे असलेल्या नातेवाइकांना फोन करून अपघाताची माहिती दिली. पहाटेच्या शांततेत आलेल्या या फोनने मागील वाहनांतील कुटुंबीयांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. काही क्षणांपूर्वी एकत्र प्रवास करणारी आपलीच माणसे मृत्यूशी झुंज देत असल्याची बातमी ऐकताच नातेवाइकांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली. मात्र, शंभूपुरा येथे पोहोचल्यावर त्यांच्यासमोर गाडीचा झालेला चक्काचूर आणि कोटा येथील रुग्णालयात हलविण्यात आलेले जखमी... असे विदारक चित्र होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.