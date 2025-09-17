Nashik Ram Kal Path : नाशिकच्या 'राम काल पथ'ला गती: प्रकल्पासाठी वाडे आणि जागा ताब्यात घेणार, बाधितांशी चर्चा सुरू!

नाशिक: श्री काळाराम मंदीर ते रामतीर्थ दरम्यान रामकाल पथ पूर्ण करण्यासाठी अडचण ठरणारे वाडे तसेच रस्ता रुंदीकरण करण्यासाठी भुसंपादन व मालमत्ता ताब्यात घ्यावे लागणार आहे. त्यासंदर्भात मंगळवारी (ता. १६) दिवसभर महापालिकेत चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या. ५० मालमत्ता धारकांशी चर्चा करण्यात आली. यात बाधितांना आर्थिक मदत व पंचवटीतील घरकुल योजनेत पुर्नवसनाचा प्रस्ताव देण्यात आला. परंतू, स्थानिक मंदीर आवारात घरकुलांची मागणी करत आहे..केंद्र सरकारने नाशिक महापालिकेसाठी ‘राम काल पथ’ उभारण्यास ९९.१४ कोटी रुपये मंजूर केले. पहिल्या टप्प्यात ६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून राज्य सरकारने देखील ४७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. रामकाल पथसाठी १४६ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. कुंभमेळ्यापुर्वी रामकाल पथ साकारला जाणार आहे..पहिल्या टप्प्यात अहिल्यादेवी होळकर पूल ते टाळकुटेश्वर पूलदरम्यान सुशोभीकरण, सीतागुंफा ते श्री काळाराम मंदिर व रामतीर्थ पर्यंतचा भाग रामकाल पथ योजनेंतर्गत विकसित केला जाणार आहे. पथ साकारताना जुने वाडे, दुकाने, खासगी मालमत्ता हटविल्या जाणार आहेत. जवळपास १ हजार ५४६ चौरस मीटर जागेचे भूसंपादन केले जाणार आहे..भूसंपादन विभागाने या मार्गातील वाडे मालकांना नोटीस त्याचे बाजू मांडण्याची संधी दिली. त्यानुसार चर्चा सुरु आहे. मंगळवारी (ता.१६) आयुक्त खत्री, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, स्मिता झगडे, शहर अभियंता संजय अग्रवाल, नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता सचिन जाधव यांनी बाधितांसमवेत चर्चा केली..Katraj Flyover : कात्रज उड्डाणपुलाचे काम जून २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार; आयुक्तांनी दिले आश्वासन.आर्थिक मदत व घरकुलेबाधित रहिवाशांसाठी घरकुल योजना राबविली जाणार आहे. (कै.) मीनाताई ठाकरे स्टेडियमजवळ महापालिकेच्या जागेवर घरकुलाचे बांधकाम करून पुनर्वसन करणार असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच, आर्थिक मदतही दिली जाणार आहे. परंतु, येथील रहिवाशांना श्री काळाराम मंदिर परिसरातच घरकुल योजना हवी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.