नाशिक

Nashik Ramkal Path : नाशिकमध्ये रामकाल पथ उभारणीसाठी १४६ कोटींचा खर्च, धार्मिक पर्यटनाला चालना

Ramkal Path: A Pathway for Religious Tourism Development : श्री काळाराम मंदिर यादरम्यानची ‘स्काय लाइन’ स्वच्छ केली जाणार आहे. अर्थात जवळपास तीन ते चार किलोमीटरची हाय टेन्शन वीजतारा भूमिगत केल्या जाणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिकेकडून सिंहस्थापूर्वी रामकाल पथ साकारला जाणार आहे. रामकाल पथ उभारणी करताना मालेगाव स्टॅन्ड ते सरदार चौक, संत गाडगे महाराज पूल तसेच श्री काळाराम मंदिर यादरम्यानची ‘स्काय लाइन’ स्वच्छ केली जाणार आहे. अर्थात जवळपास तीन ते चार किलोमीटरची हाय टेन्शन वीजतारा भूमिगत केल्या जाणार आहेत.

