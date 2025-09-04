Nashik Ramkal Path : नाशिकमध्ये रामकाल पथ उभारणीसाठी १४६ कोटींचा खर्च, धार्मिक पर्यटनाला चालना

नाशिक: महापालिकेकडून सिंहस्थापूर्वी रामकाल पथ साकारला जाणार आहे. रामकाल पथ उभारणी करताना मालेगाव स्टॅन्ड ते सरदार चौक, संत गाडगे महाराज पूल तसेच श्री काळाराम मंदिर यादरम्यानची ‘स्काय लाइन’ स्वच्छ केली जाणार आहे. अर्थात जवळपास तीन ते चार किलोमीटरची हाय टेन्शन वीजतारा भूमिगत केल्या जाणार आहेत..केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने धार्मिक पर्यटन वाढीला लागावे म्हणून गोदाघाट परिसरात ‘रामकाल पथ’ उभारण्यास ९९.१४ कोटी रुपये मंजूर केले. पहिल्या टप्प्यात ६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. राज्य सरकारने ४७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. असा एकूण १४६ कोटी रुपये रामकाल पथ खर्चासाठी येणार आहे. अहमदाबाद येथील मे. एचसीपी डिझाईन प्लॅनिंग ॲन्ड मॅनेजमेंट कंपनीमार्फत रामकाल पथचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला. .पहिल्या टप्प्यात ड्रोन सर्वेक्षण झाले. १८ कोटी रुपये खर्च करून अहिल्यादेवी होळकर पूल ते टाळकुटेश्वर पूल दरम्यान सुशोभीकरण, सितागुंफा ते श्री काळाराम मंदिर व रामतीर्थपर्यंतचा भाग रामकाल पथ योजनेंतर्गत विकसित केला जाणार आहे. त्यापूर्वी महापालिकेमार्फत जागा उपलब्ध करून देणे, कागदपत्रांची पुर्तता करण्याची तांत्रिक कामे पूर्ण केली जात आहे. या भागात उच्च दाब व कमी उच्च दाबाच्या दोन ते किलोमीटर लांबीच्या विद्युत तारा आहे. त्या विद्युत तारा भूमिगत करण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. .या माध्यमातून रामतीर्थ ते श्री काळाराम मंदिर परिसरातील स्काय लाईन स्वच्छ होणार आहे. मालेगाव स्टॅन्ड पोलिस चौकी ते साईबाबा मंदिर, मच्छी मार्केट, खिमजी भागवत दास आरोग्य भवन, शेरे मळा, गणेशवाडीचा काही भाग, ढिकले नगर कॉर्नर, गणेशवाडी आयुर्वेदिक दवाखाना, पुरिया पार्क रोड, श्री काळाराम मंदिर परिसरात विद्युत तारा भूमिगत केल्या जाणार आहेत. महापालिकेच्या विद्युत विभागाने महावितरणला पत्र दिले आहे..सक्तीचे भूसंपादनरामकाल पथ साकारताना वाडे, काही दुकाने, खासगी मालमत्ता हटविल्या जाणार आहेत. वाड्या संदर्भात यापूर्वीच महापालिकेने नोटीस दिली आहे. गंगाघाट, रामतीर्थ परिसरात काही दुकाने हटविली जाणार आहेत. महासभेवर जवळपास १५४६ चौरस मीटर जागेचे भूसंपादन करण्याचे नियोजन आहे. परंतु वर्षानुवर्षे व्यवसाय केला जात असल्याने रामकाल पथ साकारताना मालमत्ता बाधित होणार असल्याने विरोध सुरु झाला आहे. परंतु प्रशासनाकडून भूसंपादन कायद्याचा आधार घेऊन सक्ती करण्याचा विचार सुरु असल्याने रामकाल पथवरून संघर्ष वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत..Lalbaugcha Raja Darshan: लालबागचा राजाच्या दर्शनाची शेवटची संधी, दर्शनासाठी सर्वोत्तम मार्ग जाणून घ्या....असा असणार रामकाल पथसीतागुंफा ते श्री काळाराम मंदिर सुशोभीकरणश्री काळाराम मंदिर ते रामतीर्थ परिसराचे सौंदर्यीकरणअहिल्यादेवी होळकर पूल परिसर, गांधी तलाव, रामतीर्थ भागात सौंदर्यीकरणगांधी तलाव व रामतीर्थ परिसरात प्रभू श्रीरामाची धनुर्धारी भव्य प्रतिकृतीटाळकुटेश्वर पुलापर्यंत पुतळे, शिल्प, स्तंभ, विद्युत रोषणाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.