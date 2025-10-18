नाशिक

Nashik News : अखेर तेच झाले! रामतीर्थावर पाडकाम करताना प्राचीन दत्त मंदिर कोसळले; नाशिकमध्ये धार्मिक संताप

Demolition Accident at Ramteerth’s Datta Mandir : नाशिकमधील रामतीर्थावरील वस्त्रांतरगृहाचे पाडकाम सुरू असताना त्याखालील प्राचीन दत्त मंदिर कोसळले आणि उद्‌ध्वस्त झाले. या घटनेनंतर कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी तातडीने भेट देऊन मंदिर पुन्हा बांधून देण्याचे आश्वासन दिले.
Ramteerth temple

Ramteerth temple

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: रामतीर्थावरील वस्त्रांतरगृहाचे पाडकाम गुरुवारी (ता. १६) रात्री सुरू असताना खाली असलेल्या प्राचीन दत्त मंदिरावर बांधकाम कोसळून मंदिर उद्‌ध्वस्त झाले. ही बाब आज सकाळी निदर्शनास येताच धार्मिक, सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातून संताप व्यक्त करण्यात आला. कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी भेट देत हे मंदिर जसे होते, तसे पुन्हा बांधून देण्याचे आश्‍वासन दिले.

