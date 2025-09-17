Crime News : नाशिकमध्ये सोनसाखळी चोरीचा छडा: शेअर ट्रेडिंगसाठी केला गुन्हा, दोघांना बेड्या

नाशिक: गेल्या आठवड्यामध्ये रामवाडीत वृद्धेकडे पिण्यासाठी पाणी मागत त्यांच्या गळ्यातील सोन्याची पोत खेचून पोबारा केलेल्या दोघा संशयित सोनसाखळी चोरट्यांना शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने बेड्या ठोकल्या. शेअर मार्केट ट्रेडिंगचा व्यवसाय करण्यासाठी सदरचा गुन्हा केल्याची कबुली दिली आहे. सुशिक्षित घरातील असलेल्या या संशयितांना तपासकामी पंचवटी पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे. .प्रथमेश नितीन उशिर (वय २२, रा. निशिगंधा अपार्टमेंट, टाकळी रोड, शांती पार्क, उपनगर), जोएल डॅनिअल म्हस्के (वय १९, रा. ओमकार हाईटस्, परिजातनगर, जेलरोड) अशी अटक करण्यात आलेल्या दोघा संशयितांची नावे आहेत. संशयितांनी गेल्या गुरुवारी (ता.११) रामवाडीतील नंदिनी नारायण नायक (वय ६५, रा. श्रद्धा पार्क, रामवाडी) यांच्या गळ्यातील सोन्याची पोत हिसकावून पोबारा केला होता..अंमलदार विशाल काठे, नाझिमखान पठाण यांना दोघे संशयित उपनगर, जेलरोड परिसरात असल्याची खबर मिळाली होती. वरिष्ठ निरीक्षक मधुकर कड यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक चेतन श्रीवंत, हवालदार प्रवीण वाघमारे, संदीप भांड,.Ajit Pawar: अजित पवारांच्या ताफ्यासमोरच दोन तरुणांनी पेटवून घेण्याचा प्रयत्न का केला? बीडमध्ये काय घडलं? .प्रशांत मरकड, नाझिमखान पठाण, विशाल काठे, मिलिंदसिंग परदेशी आदींच्या पथकाने उपनगर परिसरातील पाडेकर गॅस एजन्सीजवळ सापळा रचून दोघांना बेड्या ठोकल्या. संशयितांनी गुन्ह्याची कबुली दिली असून, त्यांच्याकडून गुन्ह्यात वापरलेली ८० हजारांची मोपेड आणि १ लाख १० हजारांचे सोन्याचे मंगळसूत्र असा १ लाख ९० हजारांचा ऐवज जप्त केला आहे..सराफ बाजारापासून पाठलागफिर्यादी नंदिनी नायक या गुरुवारी (ता. ११) सराफ बाजारात गेल्या होत्या. त्या परत रामवाडीत घराकडे परतत असताना संशयित दोघांनी त्यांना हेरून त्यांचा पाठलाग सुरू केला. त्यांच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र रस्त्यात हिसकावण्याची त्यांची हिंमत झाली नाही. नंदिनी या घरापर्यंत पोहोचल्या. त्यांच्या मागेच तेही पोहोचले. दुसऱ्या मजल्यावरील बंद घराचे कुलूप उघडत असताना संशयितांनी मागून येऊन त्यांच्याकडे पिण्यासाठी पाणी मागितले होते. तीच संधी साधत त्यांनी त्यांच्या गळ्यातील पोत हिसकावून पोबारा केला. संशयित त्याचवेळी सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाले होते. .संशयित सुशिक्षित कुटुंबातीलसंशयित प्रथमेश उशीर आणि जोएल म्हस्के हे दोघेही सुशिक्षित कुटुंबातील आहेत. उशीरचे शिक्षण झाले असून, सध्या रोजगाराच्या शोधात होता, तर म्हस्के हा शिक्षकाचा मुलगा असून, तो इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतो आहे. दोघांनाही शेअर मार्केट ट्रेडिंगचा व्यवसाय सुरू करायचा होता. घरातून आर्थिक मदत न घेता त्यांना व्यवसाय सुरू करायचा होता. त्यासाठी त्यांनी सदरील गुन्हा केल्याची कबुली दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.