Nashik Godavari River : गोदावरीवर 'रामझुला' पादचारी पूल! नाशिकच्या सौंदर्यात भर, आपत्कालीन परिस्थितीतही ठरणार उपयुक्त

नाशिक: गोदावरी नदीवर बालाजी कोट ते गणेशवाडी भाजी मार्केट या दरम्यान रामझुला पादचारी पूल उभारला जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गोदावरीच्या सौंदर्यात वाढ करण्याबरोबरच आपत्कालीन व्यवस्था म्हणून पूल उपयोगात येणार आहे..नाशिक महापालिका हद्दीतील गोदावरी नदीतील रामतीर्थ परिसरामध्ये अनेक पादचारी पूल, सांडवे आहेत. यापूर्वीच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा अनुभव लक्षात घेता नाशिक येथील कुंभमेळा पावसाळापूर्व कालावधीत असल्यामुळे पूरस्थिती निर्माण झाल्यास पादचारी मार्ग पाण्याखाली बुडतात. त्यामुळे नाशिक शहराचा जुना भाग म्हणजेच जुने नाशिक भागातील लोकांचा पलीकडील काठावर जाण्यासाठी होळकर पुलासारख्या पुलांशिवाय पर्याय राहत नाही. .आपत्कालीन परिस्थितीत एक स्वतंत्र पादचारी मार्ग असणे आवश्यक असल्याचे मत अनेक सल्लागारांची व्यक्त केल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी आकर्षक, सौंदर्य वाढविणारा रामझुला पादचारी पूल उभारण्याच्या सूचना दिल्या. त्याअनुषंगाने भांडे पट्टीतील बालाजी कोट ते गणेशवाडी येथील भाजी मार्केटपर्यंत रामझुला पादचारी पूल उभारण्याचा प्रस्ताव ऑगस्टमधील महासभेत मंजूर करण्यात आला होता. .दोन्ही काठांवर कायमस्वरूपी संपर्क व भाजी मार्केट इमारतीचा वापर, पर्यटन आकर्षण, शहराच्या सौंदर्यात भर पडून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनवृद्धी होण्यास मदत होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अशा स्वरूपाचे पहिलेच काम नाशिक शहरात होणार आहे. सदर काम तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत..अन्य पुलांवरील ताण कमी होणारबालाजी कोट ते गणेशवाडी भाजी मार्केटदरम्यान झुला पुलाची उभारणी केली जाणार आहे. बालाजी कोट येथे भांडी पट्टी तसेच दिल्ली दरवाजा व सराफ बाजारातून पायी येणाऱ्या नागरिकांना गणेशवाडीकडे जाण्यासाठी पुलाचा उपयोग होईल. गणेशवाडीकडून भांडे पट्टीत किंवा सोमवार पेठेत जाण्यासाठी नागरिकांना पुलाचा वापर करता येईल. पूर कालावधीतदेखील पुलाचा उपयोग होईल. पूल तयार झाल्यानंतर अन्य पुलांवरील ताण कमी होईल.