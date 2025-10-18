नाशिक

Nashik Godavari River : गोदावरीवर 'रामझुला' पादचारी पूल! नाशिकच्या सौंदर्यात भर, आपत्कालीन परिस्थितीतही ठरणार उपयुक्त

Ramzhula Footbridge Planned Over Godavari River in Nashik : नाशिक महानगरपालिकेने गोदावरी नदीवर बालाजी कोट ते गणेशवाडी भाजी मार्केट या जुन्या नाशिकच्या भागांना जोडण्यासाठी 'रामझुला' (पादचारी पूल) उभारणीसाठी तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती केली आहे. पूरस्थितीत हा पूल आपत्कालीन व्यवस्था म्हणूनही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: गोदावरी नदीवर बालाजी कोट ते गणेशवाडी भाजी मार्केट या दरम्यान रामझुला पादचारी पूल उभारला जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गोदावरीच्या सौंदर्यात वाढ करण्याबरोबरच आपत्कालीन व्यवस्था म्हणून पूल उपयोगात येणार आहे.

