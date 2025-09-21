Nashik News : रणजी ट्रॉफीचे सामने नाशिकमध्ये; क्रिकेटप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी

नाशिक: रणजी क्रिकेट स्पर्धेतील यंदाच्या हंगामातील दोन क्रिकेट सामने नाशिकला खेळविले जाणार आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्र विरुद्ध सौराष्ट्रचा सामना १ ते ४ नोव्हेंबरदरम्यान, तर महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटकचा सामना ८ ते ११ नोव्हेंबरदरम्यान खेळविला जाणार आहे. याशिवाय सी. के. नायडू करंडक स्पर्धेतील सामनादेखील नाशिकला होणार आहे..२०२४-२५ च्या हंगामात नाशिकच्या हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर खेळविलेल्या सामन्यात महाराष्ट्र संघाला मिळालेल्या निर्विवाद विजयामुळे व नाशिकमधील क्रीडाप्रेमींच्या मिळालेल्या प्रतिसादामुळे महाराष्ट्र संघाने या वर्षी नाशिकला दोन सामने खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यामुळे व नाशिक जिल्हा क्रिकेट संघटनेच्या उत्कृष्ट आयोजनामुळे यंदा महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनने बीसीसीआयचे २३ वर्षांखालील सी. के. नायडू करंडक स्पर्धेतील एक आणि रणजी करंडक स्पर्धेतील दोन सामने नाशिक जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनला आयोजित करण्याची संधी दिली आहे..भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय)तर्फे नव्याने सुरू होत असलेल्या २०२५-२६ हंगामात सामने आयोजनासाठी नाशिकची निवड केली आहे. तिन्ही सामने हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर खेळविले जाणार आहेत. जिल्हा क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष विनोद शहा यांच्या नेतृत्वाखाली, सचिव समीर रकटे यांच्यासह पदाधिकारी यांना यापूर्वीच्या अकरापेक्षा जास्त रणजी सामन्यांच्या यशस्वी आयोजनाचा अनुभव आहे. आयोजक म्हणून जिल्हा क्रिकेट संघटनेची निवड झाल्याबद्दल अध्यक्ष शहा, सचिव रकटे यांनी आनंद व्यक्त केला आहे..खेळाडूंच्या सहभागाकडे लक्षमहाराष्ट्र संघात नव्यानेच सहभागी झालेला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉ याचा खेळ बघणे क्रीडाप्रेमींसाठी आकर्षण ठरणार आहे. तसेच आणखी कुठले नामांकित खेळाडू सामन्यानिमित्त उपस्थित राहतात, याकडेही लक्ष असेल..असे आहे सामन्यांचे वेळापत्रक२३ वर्षांखालील सी. के. नायडू करंडक ः महाराष्ट्र विरुद्ध सौराष्ट्र - १६ ते १९ ऑक्टोबररणजी करंडक ः महाराष्ट्र विरुद्ध सौराष्ट्र - १ ते ४ नोव्हेंबररणजी करंडक ः महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक - ८ ते ११ नोव्हेंबर.१९५७ ला झाला होता पहिला सामनानाशिक येथे बापू नाडकर्णींच्या नेतृत्वाखाली १९५७ मध्ये पहिला रणजी सामना खेळविण्यात आला होता. त्यानंतर १९८२ पर्यंत अजून चार सामने झाले. हे सर्व पाचही सामने पोलिस कवायत मैदानावर झाले होते. १९७४ च्या मॅटिंगच्या खेळपट्टीवर झालेल्या रणजी सामन्यात महाराष्ट्राचा जलदगती गोलंदाज पांडुरंग साळगावकर यांच्या गोलंदाजीवर भारतीय फलंदाज सुनील गावस्कर जायबंदी झाला. .Suryakumar Yadav: कान बंद करणे सोपे, अंमलबजावणी कठीण; सूर्यकुमार, कधी कधी चांगला सल्लाही ठरतो उपयोगी.त्यामुळे त्यानंतरच्या कसोटीतील व पुढील जवळपास चार वर्षे, त्याची नेतृत्वाची संधीही हुकली. यादरम्यान नाशिकला रणजी सामन्याचे आयोजन मिळणेही बंद झाले. तब्बल २३ वर्षांच्या खंडानंतर धनपाल (विनोद) शहा यांच्या नेतृत्वाखाली हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर रणजी सामन्याचे आयोजन मिळवले. डिसेंबर २००५ च्या महाराष्ट्र विरुद्ध तमिळनाडू सामन्यानंतर मात्र एनडीसीएने मागे वळून पाहिले नाही. डिसेंबर २०१८ नंतर या वर्षी जानेवारीपर्यंत एकूण अकरा सामन्यांच्या नियोजनाचा धडाका लावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.