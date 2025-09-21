नाशिक

Nashik News : रणजी ट्रॉफीचे सामने नाशिकमध्ये; क्रिकेटप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी

Ranji Trophy Returns to Nashik : हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदान, नाशिक येथे रणजी करंडक स्पर्धेतील महाराष्ट्र विरुद्ध सौराष्ट्र आणि महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक सामने खेळले जाणार आहेत.
नाशिक: रणजी क्रिकेट स्‍पर्धेतील यंदाच्‍या हंगामातील दोन क्रिकेट सामने नाशिकला खेळविले जाणार आहेत. नोव्‍हेंबर महिन्‍यात महाराष्ट्र विरुद्ध सौराष्ट्रचा सामना १ ते ४ नोव्‍हेंबरदरम्‍यान, तर महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटकचा सामना ८ ते ११ नोव्‍हेंबरदरम्‍यान खेळविला जाणार आहे. याशिवाय सी. के. नायडू करंडक स्‍पर्धेतील सामनादेखील नाशिकला होणार आहे.

