Nashik News : मांज्यात अडकलेल्या दुर्मिळ पोपटाची अग्निशामक विभागाकडून सुटका

Nashik News : नायलॉन मांजाचा पक्ष्यांना फास लागण्याच्या घटना अजूनही सुरूच आहे. पंचवटी अग्निशामक विभागाकडून शुक्रवारी (ता. ८) एका पक्ष्यांची नायलॉन मांजातून सुटका करण्यात आली होती.

शनिवार (ता. ९) सलग दुसऱ्या दिवशी नायलॉन मांजाच्या फासात पक्षी अडकल्याची घटना घडली. ( rare parrot trapped in nylon net was rescued by fire brigade nashik news)

गंजमाळ येथील पोलिस चौकीच्या आवारातील वृक्षाच्या सुमारे ७० फूट उंच असलेल्या फांदीतील नायलॉन मांजाचा दुर्मिळ मकाऊ गोल्ड पोपटला फास बसला.

अग्निशामक विभागास माहिती देण्यात आली. मुख्यालयातील लिडींग फायरमन किशोर पाटील यांच्यासह संतोष आगलावे, अनिल गांगुर्डे, सोमनाथ थोरात, दिनेश लासुरे, उदय शिर्के, इसाक शेख, एस. पी. देटके, महेश कदम, जयंत संत्रस आदी घटनास्थळी दाखल झाले.

प्रथमतः हूकच्या मदतीने त्याची सुटका प्रयत्न करण्यात आला. अंतर खूप उंच असल्याने शेवटी हायड्रोलिक शिडीच्या माध्यमातून त्याची फासातून सुखरूप मुक्तता करण्यात आली.

अग्निशामक मुख्यालयात त्याच्यावर प्राथमिक औषधोपचार करून पक्षीमित्राच्या स्वाधीन करण्यात आले. या वेळी हायड्रोलिक शिडी बघण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी जमली होती.