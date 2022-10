नाशिक : गंगापूर रोड परिसरातून सात लाखांची क्रेटा कारसह शहर परिसरात अज्ञात चोरट्यांनी पाच दुचाकी चोरून नेल्या. सोनसाखळी चोरट्यांचा शहरात धुडगूस सुरू असतानाच दुचाकी चोरट्यांनी पोलिसांसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. तर, दुसरीकडे पोलिसांची रात्रीची गस्ती पथके करतात काय, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे. (rash of vehicle thefts in city Theft of 5 bikes along with car Nashik Latest Crime News)

प्रशांत दिनकर पाटील (रा. गंगापूर रोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांची ७ लाख रुपयांची पांढऱ्या रंगाची क्रेटा कार (एमएच- १५- जीएल- ५८५८) रविवारी (ता. १६) मध्यरात्री अज्ञात चोरट्याने चोरून नेली. याप्रकरणी गंगापूर पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. भगवंत नामदेव अष्टेकर (रा. नांदूर नाका) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांची दुचाकी (एमएच- १५- डीक्यू- ८४१२) १३ ऑक्टोबरला गोदाघाटावरील यशवंत महाराज पटांगण येथून चोरीला नेली.

याप्रकरणी पंचवटी पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. सत्तार मेहमूद सय्यद (रा. तलाववाडी, भद्रकाली) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांची ॲक्टिव्हा मोपेड (एमएच- १५- एफपी- २१८४) सारडा सर्कल येथून ५ ऑक्टोबरला मध्यरात्री चोरी झाली. याप्रकरणी भद्रकाली पोलिसात गुन्हा दाखल आहे. महादेव हरिभाऊ जंजाळ (रा. चुंचाळे शिवार) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांची दुचाकी (एमएच- १५- बीसी- २८३६) २७ जुलैला रात्री पार्थ हॉटेलजवळील पानटपरीपासून चोरी झाली.

याप्रकरणी इंदिरानगर पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. प्रदीप अण्णा बिडकर (रा. चुंचाळे शिवार) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांच्या राहत्या इमारतीच्या पार्किंगमधून दुचाकी (एमएच- १५- सीएल- ९२४६) २ ऑक्टोबरला मध्यरात्री अज्ञात चोरट्याने चोरून नेली. याप्रकरणी अंबड पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. धीरज कन्हैयालाल नकवाल (रा. उपनगर) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांची बुलेट (एमएच- १५- जीझेड- ३४६२) राहत्या इमारतीच्या पार्किंगमधून १२ ऑक्टोबरला मध्यरात्री चोरून नेली. याप्रकरणी उपनगर पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे.

