Shashikant Shinde : ‘वोटचोरी’ करणाऱ्यांविरोधात लढा, राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्ता शिबिरात शशिकांत शिंदेंचा संदेश

नाशिक: राज्यात ‘वोटचोरी’, जाती-धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करून सत्तेत बसलेल्या पक्षांविरोधात आपली लढाई आहे. सध्याचा काळ संघर्षाचा असून, पक्ष मजबूत करण्यासाठी एकजुटीने कामाला लागावे. जनतेच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरून आंदोलने उभारावे, असा संदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी दिला. .राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार )पक्षातर्फे रविवारी (ता. १४) कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी शिंदे बोलत होते. पंचवटीमधील स्वामिनारायण मंदिराच्या सभागृहात आयोजित शिबिरप्रसंगी पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार जयंत पाटील, ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे, माजी मंत्री अनिल देशमुख, विजयसिंह मोहिते-पाटील, खासदार भास्कर भगरे, बजरंग सोनवणे, नीलेश लंके, आमदार जितेंद्र आव्हाड, पक्षाच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे यांच्यासह अन्य प्रमुख नेते आणि पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते..शिंदे पुढे म्हणाले, की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून काही लोक बाहेर पडल्यानंतर पक्ष संपला म्हणून हिणवले जात होते. पण, पवार यांना मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांची भक्कम साथ लाभत आहे. पक्षासाठी सध्याचा काळ संघर्षमय असला तरी त्याला पर्याय नाही. त्यामुळे प्रत्येक कार्यकर्त्याने पक्ष मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करावे, असा सल्ला त्यांनी दिला. आगामी निवडणुकांमध्ये नवीन दमाच्या नेतृत्वाला संधी देण्याचा संदेश खासदार पवार यांनी दिला आहे. .पक्षाला प्रामाणिकपणे व लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांची गरज आहे. त्यामुळे चांगले काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा विचार केला जाईल. तसेच पुढे-पुढे करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर जबाबदारी देऊ, असा सूचक इशारा शिंदे यांनी दिला. जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन लोकांचे प्रश्नांवर लढा उभा करावा, असे सल्लाही त्यांनी दिला..पक्ष कार्यक्रमाची प्रतीक्षा करू नका : खडसेमहिलांच्या प्रश्नांवर सध्याच्या सरकारची भूमिका संदिग्ध आहे. राज्यातील वरिष्ठ मंत्री महिला सनदी अधिकाऱ्यांना कारवाई न करावी म्हणून दम भरतात. ग्रामीण भागातील शाळा बंद करून मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे. तसेच विविध निकषांच्या नावाखाली लाडक्या बहिणीचे अनुदान बंद केले जात आहे. .त्यामुळे सध्याची परिस्थिती बघता महिला सक्षमीकरणासाठी नव्याने लढा उभारण्याची गरज आहे, असे मत रोहिणी खडसे यांनी व्यक्त केले. महिलांचे प्रश्न व समस्यांबाबत स्थानिक पातळीवर आंदोलने उभी करावीत. त्यासाठी राज्यस्तरावरून पक्षाच्या कार्यक्रमांची प्रतीक्षा करू नये, अशा सूचना खडसे यांनी या वेळी उपस्थित महिला पदाधिकाऱ्यांना केल्या..पक्षाची जबाबदारी तरुणांवर : आमदार पवारराष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पक्षाच्या भवितव्याची जबाबदारी तरुणांच्या खांद्यावर आहे. महाराष्ट्र धर्म संघर्ष शिकवतो, लाचारी करायची नाही असे सांगताना युवकांच्या प्रश्नांवर आंदोलने करण्यात येतील, असे आमदार रोहित पवार यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, हे सरकार स्वार्थासाठी काम करत आहे. काही लोक जातपात व धर्माच्या आधारावर राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. .देवाभाऊंच्या कॅम्पेनला ‘देवा तूच सांग’ने प्रत्युत्तर देण्याची वेळ आली आहे. राज्यात प्रत्येक तालुक्यात आमदारांना ‘देवाभाऊ जाहिरात लावा’ असे सांगण्यात आले. पण, जाहिरातींवर कुठेही आमदारांचे नाव नव्हते, असा आरोपही पवारांनी केला. मग १९० कोटींचा दंड माफ केल्यामुळे ही जाहिरात मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीने दिली का? असा प्रश्न उपस्थित त्यांनी केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पक्षाचे कोकणातील नेते भाजपच्या अधिक जवळ गेले आहेत. अजित पवार यांचे पोस्टर कमी व देवाभाऊंचे पोस्टर जास्त लावले जात असल्याचा टोलाही आ. पवार यांनी लगावला..‘मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवे’राज्यातील सरकारने ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्ष हुशारीने पेटविला असून त्यात ते यशस्वी झाले. पण, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी मागणी जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. देशात सध्या लोकशाहीचा पराभव होत आहे. राज्यघटना विसर्जित करून मूठभर लोकांच्या हाती सत्ता ठेवण्याचा डाव रचला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. महाराष्ट्रामध्ये जातीय आणि धार्मिक द्वेष निर्माण केला जात आहे..ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना पेकाटात लाथ मारून मंत्रिमंडळातून बाहेर काढण्याची भाषा केली जात आहे. ही महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती नसल्याचे सांगत आव्हाडांनी या वक्तव्याचा निषेध केला. ओबीसींबद्दल प्रेम दाखविणाऱ्या भाजपने मंडल आयोगाचा स्वीकार का केला नाही? असा प्रश्न त्यांनी केला. लोकसभेत तुमचे बहुमत आहे. मग कायद्यात बदल करून मराठा समाजाला आरक्षण देणार का? असे आव्हान आव्हाडांनी भाजपला दिले. आरक्षण देणार असल्यास आम्ही तुमच्या पाठीशी उभे राहू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..Sharad Pawar: 'जरांगे-पाटील यांच्याशी आमचा कवडीचा संबंध नाही'; शरद पवारांनी नाशिकमध्ये दिले स्पष्टीकरण.शिबिरातील प्रमुख मुद्देप्रारंभी खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते ध्वजारोहणमाजीमंत्री विजयसिंह मोहिते- पाटील यांचे व्हीलचेअरवरून आगमनआमदार जयंत पाटील यांच्याभोवती युवकांचा गोतावळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.