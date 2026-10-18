यंदाही ५१ फुटी रावणाचे होणार दहन

यंदाही ५१ फुटी रावण प्रतिमेचे होणार दहन
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दसऱ्याची तयारी; दुष्काळातही परंपरा अखंडित ठेवण्यासाठी उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १८ : दुष्काळी परिस्थितीचे सावट असतानाही वर्षांनुवर्षे सुरू असलेली परंपरा खंडित होऊ नये, यासाठी यंदाही एल. के. फाउंडेशनतर्फे जळगावच्या मेहरुण तलाव येथे दरवर्षाप्रमाणे यंदाही ५१ फुटी रावणाचे दहन करण्यात येणार आहे.
विजया दशमीनिमित्ताने रावण दहनाचा हा पारंपरिक उपक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यातून वाईट प्रवृत्तींवर चांगल्या विचारांचा विजय हा संदेश दिला जाणार आहे. प्रतिकूल परिस्थितीतही परंपरा जपण्याचा आयोजकांचा प्रयत्न यंदाच्या उत्सवाचे वैशिष्ट्य ठरणार आहे.
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वाईट प्रवृत्ती दहनाचा संदेश
रावणदहन हा केवळ धार्मिक विधी नसून, अहंकार, अन्याय, द्वेष व वाईट प्रवृत्तींचा त्याग करण्याचा संदेश देणारा उपक्रम आहे. विजया दशमीच्या दिवशी रावणाच्या प्रतिकृतीचे दहन करून सत्याचा असत्यावर व चांगूल पणाचा वाईट प्रवृत्तींवर विजय झाल्याचे प्रतीकात्मक दर्शन घडविले जाते. ५१ फुटी रावणाची उंच प्रतिकृती व तिचे दहन पाहण्यासाठी नागरिकांत उत्सुकता असते. लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत अनेकजण या सोहळ्याला उपस्थित राहतात. त्यामुळे हा उपक्रम परंपरेसोबतच सामाजिक व सांस्कृतिक महत्त्वही अधोरेखित करतो.
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परंपरा जपण्यावर भर
आर्थिक अडचणी व प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अनेक सार्वजनिक उपक्रमांवर मर्यादा येत असताना, परंपरेचे सातत्य टिकविण्याचा प्रयत्न महत्त्वाचा ठरत आहे. यंदाही ५१ फुटी रावण दहनाच्या माध्यमातून विजया दशमीचा उत्साह कायम राखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांवर मात करून परंपरा अखंडित ठेवण्याचा हा उपक्रम नागरिकांचे लक्ष वेधून घेणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या दसरा उत्सवात रावण दहनासोबतच प्रतिकूल परिस्थितीतही सांस्कृतिक परंपरा जपण्याचा संदेश अधोरेखित होणार आहे.