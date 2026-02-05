नाशिक

Accident News : काळजाचा थरकाप! आजीला दवाखान्यात घेऊन जाताना नातवाचा अपघाती मृत्यू; दुसरा तरुणही दगावला

Head-On Collision Between Two Motorcycles Near Raver : बुधवारी दुपारी पावणेदोनच्या सुमारास दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात दोन तरुण ठार झाले. याबाबत रावेर पोलिस ठाण्यात अपघाताचा गुन्हा दाखल झाला आहे.
Accident

Accident

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रावेर : बऱ्हाणपूर- अंकलेश्‍वर महामार्गावर बुधवारी (ता. ४) दुपारी पावणेदोनच्या सुमारास दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात दोन तरुण ठार झाले. याबाबत रावेर पोलिस ठाण्यात अपघाताचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
accident
death
road accident

Related Stories

No stories found.