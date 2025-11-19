Ravikant Tupkar : 'शेतकऱ्यांचे घर आणि जमीन जप्त केल्यास कार्यालय चालू देणार नाही!' स्मॉल फायनान्स कंपन्यांना रविकांत तुपकर यांचा नाशिकमधून थेट इशारा

नाशिक: स्मॉल फायनान्स कंपन्या, खासगी बँका व पतसंस्थांकडून शेतकऱ्यांना त्रास दिला जात असून, त्यांची घरे व जमिनी जप्त केल्या जात आहेत. सक्तीची वसुली करणारी फायनान्स कंपनी, बँक किंवा पतसंस्थेचे कार्यालय चालू देणार नाही, असा इशारा शेतकरी क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी नाशिकमध्ये दिला आहे. .शहरातील हुतात्मा स्मारक येथील शेतकऱ्यांच्या बैठकीनंतर मंगळवारी (ता. १८) तुपकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या वेळी सुधाकर मोगल यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. स्मॉल फायनान्स कंपन्या, खासगी बँका व पतसंस्था सक्तीची कर्जवसुली करीत असल्याने शेतकरी आत्महत्या वाढल्याचा आरोप तुपकर यांनी केला. उद्योगपतींचे कर्ज माफ होते; पण शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळत नाही. .सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीत हातचलाखी करण्याचे कारस्थान सुरू असून, सरकार कमीत कमी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ कसा मिळेल, याचा विचार करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सामान्य महिलांना स्मॉल फायनान्स कंपन्या, खासगी बँका व पतसंस्था त्रास देत आहे. .Ajara Leopard: दोन महिन्यांपासून बिबट्याचा दहशत; पेरणोलीत वनविभागाची शोधमोहीम सुरू.या संस्था बेकायदेशीर वागत असतील तर आम्ही एकाही संस्थेचे कार्यालय सोडणार नाही. उद्योगपतींचे कर्ज माफ होते, शेतकऱ्यांचे का होत नाही? असा केंद्र आणि राज्य सरकारला माझा सवाल आहे. आम्ही नागपूरमध्ये आंदोलन केले. पुढच्या जूनमध्ये कर्जमाफी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.