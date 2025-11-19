नाशिक

Ravikant Tupkar : 'शेतकऱ्यांचे घर आणि जमीन जप्त केल्यास कार्यालय चालू देणार नाही!' स्मॉल फायनान्स कंपन्यांना रविकांत तुपकर यांचा नाशिकमधून थेट इशारा

Tupkar Slams Coercive Loan Recovery by Finance Companies : नाशिक येथील हुतात्मा स्मारक येथे शेतकऱ्यांच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना शेतकरी क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी स्मॉल फायनान्स कंपन्यांच्या सक्तीच्या वसुलीविरोधात कठोर कारवाईचा इशारा दिला.
नाशिक: स्मॉल फायनान्स कंपन्या, खासगी बँका व पतसंस्थांकडून शेतकऱ्यांना त्रास दिला जात असून, त्यांची घरे व जमिनी जप्त केल्या जात आहेत. सक्तीची वसुली करणारी फायनान्स कंपनी, बँक किंवा पतसंस्थेचे कार्यालय चालू देणार नाही, असा इशारा शेतकरी क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी नाशिकमध्ये दिला आहे.

