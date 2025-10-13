Ready-To-Wear Sarees : दिवाळीसाठी साड्यांची मोठी मागणी! 'रेडी टू वेअर' साड्यांनी केली तरुणींची सोय

नाशिक: दिवाळी अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने बाजारपेठेत सजावटीच्या वस्तूंबरोबरच कपड्यांचीही खरेदी जोमात सुरू आहे. सणासुदीच्या काळात पारंपरिक पेहराव म्हणून साडीला महिलांचे प्राधान्य कायम आहे. .मात्र, साडी खरेदी केल्यानंतर पिको–फॉल, ब्लाऊज मॅचिंग, शिवणकाम अशा तयारीस बराच वेळ जातो. त्यामुळे साडी नेसणे तरुणींना वेळखाऊ आणि अवघड वाटते. अशा महिलांसाठी पर्याय ठरत आहेत ‘रेडी टू वेअर’ साड्या, ज्यांना सध्या सर्वाधिक मागणी आहे..विक्रेत्यांच्या माहितीनुसार, तरुणींमध्ये रेडी टू वेअर साड्यांना पसंती मिळत असताना, प्रौढ महिला डिझायनर, सिल्क आणि कांजीवरम साड्या खरेदीकडे अधिक कल दाखवत आहेत. लक्ष्मीपूजन, पाडवा आणि भाऊबीज या निमित्ताने कुटुंबातील सर्व सदस्य नवीन कपडे घेत असल्याने बाजारपेठ उत्साहात दिसत आहे..ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही माध्यमांतून खरेदी होत असून विविध आकर्षक सवलतीही दिल्या जात आहेत. हलक्या फुलक्या साड्यांऐवजी महिलांचा कल आता कुंदन वर्क, जरदोसी, पटोला वर्क किंवा बनारसी, सिल्क, कांजीवरम साड्यांकडे आहे. बाजारात साध्या साड्या ३०० रुपयांपासून ते फॅन्सी साड्या दोन लाखांपर्यंत उपलब्ध आहेत. .डिझायनर साड्या २,५०० ते ३० हजार दरम्यान मिळतात. मागील वर्षीच्या तुलनेत साड्यांच्या किंमती स्थिर असल्या तरी व्हरायटी मात्र लक्षणीय वाढल्या आहेत. दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या साड्यांवर पिको–फॉल आणि पदराला नेट लावून देण्याची सुविधा विक्रेत्यांकडून मोफत दिली जाते..आधुनिकतेचा सोईस्कर पर्यायआवडती साडी निवडून तिला ‘रेडी टू वेअर’ स्वरूपात शिऊन घेण्याची सोय विक्रेत्यांकडून कमी किमतीत उपलब्ध आहे. या साड्या विशेषतः महाविद्यालयीन तरुणी आणि नोकरदार महिला यांच्यात लोकप्रिय ठरत आहेत. साडी नेसायला वेळ नसला तरी साडी परिधान करण्याची हौस पूर्ण करण्यासाठी या साड्या उत्तम पर्याय ठरत आहेत..शिवाय या साड्यांच्या उजव्या बाजूस असणाऱ्या पॉकेटमुळे मोबाईल ठेवणे सोयीचे ठरते. साडी नेसण्याचे कितीही ऑनलाइन व्हिडिओ असले तरी ती नीट नेसणे ही एक कला आहे. साडी बाहेरून नेसून घेण्यासाठी पैसे मोजावे लागते. त्यामुळे स्वतः नेसता येणाऱ्या रेडी टू वेअर साड्या महिलांसाठी सोईस्कर ठरत आहेत..रेडिमेड ब्लाऊज ठरते सोयीचेब्लाऊज शिऊन घेण्यासाठी सध्या बराच कालावधी लागतो. झटपट ब्लाऊज तयार करून हवे असल्यास खर्चही अधिक येतो. त्यामुळे अनेक महिला आता रेडिमेड ब्लाऊज खरेदीला प्राधान्य देत आहेत. साडीसोबत मिसमॅच ब्लाऊजची फॅशन वाढल्याने बाजारात साड्यांशी सुसंगत रंग आणि डिझाईनमधील असंख्य रेडिमेड ब्लाऊजचे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत..Narak Chaturdashi Real Story: श्रीकृष्णाने नाही तर, पत्नीने केलेला नरकासुराचा वध? जाणून घ्या नरकचतुर्दशी साजरी करण्याचे खरे कारण .रेडिमेड घागरा त्याबरोबर येणारे फॅन्सी ब्लाऊज याला महिला, तरुणींकडून चांगली मागणी आहे. तसेच जीएसटी कमी झाला आहे.- संपत काबरा, संचालक काबरा इम्पोरियमयावर्षी साड्यांच्या व्हरायटींमध्ये अनेक पर्याय आले आहेत. फ्युजन कांजीवरम, पटोला वर्क, बनारसी या साड्यांना पसंती मिळत आहे.- चंदन सोनी, संचालक, कृष्णम साडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.