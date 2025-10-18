नाशिक

Agricultural News : पैशांची गरज! लासलगाव बाजार समितीत सोयाबीनची विक्रमी आवक; भाव कमी मिळाल्याने शेतकरी नाराज

Record Soybean Arrival in Lasalgaon Market : नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव बाजार समितीत दिवाळीच्या तोंडावर सोयाबीनची विक्रमी आवक झाली आहे. मात्र, सरासरी भाव अपेक्षेपेक्षा कमी मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
लासलगाव: या आठवड्यात लासलगाव बाजार समितीत सोयाबीनची विक्रमी आवक नोंदविण्यात आली आहे. सर्वसाधारणपणे दिवाळीपूर्वी कमी प्रमाणात येणारी आवक यंदा मात्र मोठ्या प्रमाणात झाली असून, सरासरी भाव चार हजार ३०० रुपये आणि कमाल भाव पाच हजार १०० रुपये प्रतिक्विंटल इतका राहिला. मात्र, समाधानकारक भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

