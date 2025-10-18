Agricultural News : पैशांची गरज! लासलगाव बाजार समितीत सोयाबीनची विक्रमी आवक; भाव कमी मिळाल्याने शेतकरी नाराज

लासलगाव: या आठवड्यात लासलगाव बाजार समितीत सोयाबीनची विक्रमी आवक नोंदविण्यात आली आहे. सर्वसाधारणपणे दिवाळीपूर्वी कमी प्रमाणात येणारी आवक यंदा मात्र मोठ्या प्रमाणात झाली असून, सरासरी भाव चार हजार ३०० रुपये आणि कमाल भाव पाच हजार १०० रुपये प्रतिक्विंटल इतका राहिला. मात्र, समाधानकारक भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे..या वर्षी पावसाअभावी सोयाबीनचे उत्पादन घटले असले तरी बाजारातील आवक वाढली आहे. शेतकऱ्यांची साठवण क्षमता कमी झाल्याने आणि शासनाच्या अनिश्चित मदतीमुळे शेतकरी थेट बाजारात विक्रीसाठी सोयाबीन आणत आहेत. पूर्वी दिवाळीनंतर दर वाढतील, या आशेने शेतकरी साठवणूक करत होते; मात्र आता ‘दर मिळो वा न मिळो, पैसा हवा’ हा दृष्टिकोन वाढताना दिसत आहे..मका लागवडीस शेतकऱ्यांची पसंतीगेल्या दोन-तीन वर्षांत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सोयाबीनचे दर स्थिर राहिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये या पिकाबद्दल निराशा वाढली आहे. उलट मक्याचे उत्पादन खर्च २५ ते ३० टक्के कमी, रोगराईचा प्रादुर्भावही कमी असल्याने शेतकरी आता मक्याकडे अधिक झुकलेले दिसतात. मक्यापासून खाद्यपदार्थ, पशुखाद्य, स्टार्च इत्यादी अनेक उत्पादने तयार होतात; तर सोयाबीनचे तेल आणि सोया पेंड या दोनच उत्पादनांपुरते मर्यादित आहेत..दर घसरणीची दिवाळीनंतर शक्यता सध्या बाजारात मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन येत असल्याने दिवाळीनंतर दरात घसरण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण हिवाळा सुरू झाल्यावर रब्बी हंगामाची तयारी सुरू होते आणि सोयाबीनची मागणी कमी होते..सोयाबीन उत्पादक पट्टानाशिक जिल्ह्यातील बागलाण, नांदगाव, येवला, चांदवड आणि मालेगाव हे तालुके सोयाबीन उत्पादनात आघाडीवर आहेत. मर्यादित पावसातही या भागातील शेतकऱ्यांनी चांगल्या प्रतीचे उत्पादन घेतले आहे..उत्पादन तर समाधानकारक झाले; पण बाजारात चांगला दर मिळेल, याची खात्री नाही. सरकारने साठवणूक आणि हमीभाव यावर ठोस उपाययोजना केली पाहिजे.- सुभाष डुंबरे, सोयाबीन उत्पादक शेतकरी, वाहेगाव.गेल्या महिन्यात झालेल्या पावसामुळे सोयाबीनला फटका बसला. दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर पैशांची गरज म्हणून शेतातून सोयाबीन लगेच बाजारात विक्रीस येत असल्याने मोठ्या प्रमाणात आवक दिसून येत आहे. दिवाळीनंतर सोयाबीनला भाव मिळू शकतो- सागर थोरात, सोयाबीन व्यापारी, लासलगाव.Farming Success Story: 'नैसर्गिक संकटाच्या काळातही चार एकर केळीतून ३२ लाखांचे उत्पन्न'; शेटफळच्या नवनाथ पोळ यांनी केली ६० टन केळीची निर्यात.दोन-तीन वर्षांपासून सोयाबीनच्या बाजारभावात अनिश्चितता असल्याने शेतकरी बांधवांचा सोयाबीनऐवजी अन्य पिकांकडे कल वाढला आहे. परिणामी, बाजार समितीत मोठी आवक दिसत असली, तरी भविष्यात सोयाबीन आवकेत घट होईल. त्यामुळे शासनाने सोयाबीन दरातील चढ-उतारासंदर्भात योग्य निर्णय घेणे गरजेचे आहे.- डी. के. नाना जगताप, सभापती, लासलगाव बाजार समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.