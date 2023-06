Anganwadi Recruitment: अंगणवाडी सेविका व मदतनिस पदांची भरती! पात्र उमेदवारांनी अर्ज करण्याचे आवाहन

By

Anganwadi Recruitment : इगतपूरीतील एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प कार्यालयांतर्गत रिक्त असलेल्या अंगणवाडी सेविका व मदतनीसपदांची भरती प्रक्रिया होणार आहे.

त्यासाठी पात्र उमेदवारांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी पंडीत वाकडे यांनी केले आहे. (Recruitment of Anganwadi Maids and Helpers Posts Eligible candidates invited to apply nashik)

या पदासाठीची शैक्षणिक अर्हता बारावी उत्तीर्ण व वय १८ ते ३५ दरम्यान असावे. विधवांसाठी वयोमर्यादा ४० वर्षे असेल. उमेदवार त्याच महसुली गावचा रहिवासी असावा. इच्छुक व पात्र महिला उमेदवारांनी ५ जुलैपर्यंत कार्यालयीन वेळेत अर्ज सादर करावेत.

तसेच, मदतनीस पदासाठी बेलगांव कुऱ्हे, कृष्णनगर, खंबाळे, कावनई, घोटी बुद्रुक, त्रिंगलवाडी, कोरपगांव, मानवेडे, बोरटे, भावली खुर्द, गव्हाडे, खडकेद, आवळखेड, कांचनगांव, निरपण, पिंपळगाव मोर, काळुस्ते, अडसरे खुर्द, बारशिंगवे, धामणगांव, पिंपळगाव डुकरा, भरविर खुर्द, धामणी, धारगांव, शेवगे डांग आदी एकुण ३४ गावांमध्ये ४५ पदांसाठी भरती होणार आहे.

माहीतीसाठी इगतपुरी प्रकल्प कार्यालय किंवा संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयात भेट द्यावी. जास्तीतजास्त महिलांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी श्री. वाकडे यांनी केले आहे.