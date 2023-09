Recruitment News : महसूल विभागामार्फत रिक्त असलेल्या कोतवाल आणि पोलिसपाटील पदांसाठीची भरती प्रक्रिया सुरू झाली असून, ८ ऑक्टोबरपर्यंत ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख यांनी केले आहे.

गेल्याच आठवड्यात निफाड येथे प्रांताधिकारी कार्यालयात पोलिसपाटील पदांसाठी आरक्षण सोडत काढली. त्यापूर्वी कोतवालपदांसाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. (Recruitment of Kotwal Police Patil posts started Sinnar has 13 posts of kotwals and 32 posts of police officers vacant nashik)

सिन्नर तालुक्यात कोतवालांची १३ व पोलिसपाटलांची ३२ पदे रिक्त आहेत. रिक्त असलेल्या दोन्ही पदांसाठी गावनिहाय आरक्षण जाहीर झाले आहे.

त्यानुसार आवश्यक पात्रता असेल, त्यांनीच ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत. पात्रता नसलेल्या व आरक्षित प्रवर्गात समाविष्ट नसलेल्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल करू नयेत, असे आवाहन तहसीलदार देशमुख यांनी केले आहे.

अर्जदारांना अर्ज भरण्यासंदर्भात तांत्रिक अडचणी आल्यास सिन्नर तहसील कार्यालयात संपर्क साधावा. कोतवालपदाच्या खुल्या प्रवर्गासाठी ६००, तर मागासप्रवर्गासाठी ५०० रुपये परीक्षा शुल्क असून, प्रक्रिया शुल्क बँक प्रोसेसिंग चार्जेस वगळून आहे.

ऑनलाईन प्रक्रिया शुल्क भरल्यास निवडलेल्या पर्यायानुसार आवश्यक ते बँकेचे सेवा शुल्क भरणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांचा व्यवहार यशस्वी झाल्याची खात्री करणे गरजेचे आहे. ऑनलाईन होणाऱ्या व्यवहारांची जबाबदारी पूर्णत: उमेदवारांची असणार आहे.

कोतवालपदासाठी रिक्त जागांचे गावनिहाय आरक्षण.

-अनुसूचित जाती : जायगाव, पांढुर्ली

-अनुसूचित जाती महिला : वावी, सर्वसाधारण : मऱ्हळ बुद्रुक, वडांगळी, आगासखिंड, शहा, पंचाळे,

-सर्वसाधारण महिला : हरसुले

-इतर मागास प्रवर्ग : सोमठाणे

-इतर मागास प्रवर्ग महिला : निमगाव सिन्नर

-दुर्बल घटक : चिंचोली,

-दुर्बल घटक महिला : ठाणगाव

पोलिसपाटीलपदासाठी गावनिहाय आरक्षण

-अनुसूचित जाती प्रवर्ग : ब्रह्मणवाडे

-अनुसूचित जाती महिला राखीव : कोळगाव माळ, गुलापूर, खोपडी खुर्द, वडांगळी

-विशेष मागास प्रवर्ग : दोडी बुद्रुक, शिवडे

-इतर मागास प्रवर्ग : डुबेरे, पाथरे बुद्रुक, बेलू, सोनारी, कुंदेवाडी, हरसुले, पिंपरवाडी, बोरखिंड, ठाणगाव, महाजनपूर, पाडळी

-इतर मागास प्रवर्ग महिला राखीव : देवपूर, सोमठाणे, कणकोरी

-इडब्ल्यूएस प्रवर्ग : लक्ष्मणपूर (झापवाडी), गुरेवाडी, माळवाडी (दत्तनगर)

-खुला प्रवर्ग : पिंपळगाव (धनगरवाडी), मेंढी, देवपूर, पंचाळे, पास्ते,

-खुला प्रवर्ग महिला राखीव : उजनी, चंद्रपूर, रामनगर