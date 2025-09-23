Chandwad News : अहिल्यादेवींच्या जीर्णोद्धारामुळे रेणुका माता मंदिर झाले अधिक आकर्षक

चांदवड: पर्वतरांगेच्या कुशीत वसलेल्या चांदवड येथील स्वयंभू श्री रेणुका माता मंदिरात यंदाच्या नवरात्रोत्सवाची जोरदार तयारी सुरू आहे. राज्यासह परराज्यांतील लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत भक्तिमय वातावरण रंगेल. मंदिर ट्रस्टने भाविकांच्या सोयीसाठी भव्य सुविधा उभारल्या असून, देवीच्या दर्शनासाठी रोज विविध धार्मिक कार्यक्रम होणार आहेत..नवरात्रोत्सवाचा शुभारंभ घटस्थापनेच्या दिवशी सकाळी तहसीलदार मंदार कुलकर्णी यांच्या हस्ते सपत्नीक घटस्थापना व महापूजेन होणार आहे. त्यानंतर सायंकाळी न्यायमूर्ती एस.एस. छलाणी आणि न्यायमूर्ती श्रीमती व्ही.डी. शुगारे यांच्या हस्ते महाआरती होईल..नवरात्रातील दैनंदिन कार्यक्रमांत पहाटे पाचला महाअभिषेक, दुपारी बाराला महानैवेद्य आरती, तर रात्री साडे आठला महाआरती करण्यात आली आहे. सकाळी साडे आठला पालखी मिरवणुकीसह विविध धार्मिक उपक्रम भाविकांना आध्यात्मिक ऊर्जा देणार आहेत. मंदिराच्या गाभाऱ्यात दररोज फुलांची आकर्षक सजावट होणार असून, भाविकांसाठी १५ हजार स्क्वेअर फूट आकाराचा भव्य वॉटरप्रूफ मंडप उभारण्यात आला आहे..दर्शनासाठी सुलभ मार्ग, कूलर्स, बसण्यासाठी बाके, स्तनदा मातांसाठी हिरकणी कक्ष अशा सोयींची ट्रस्टतर्फे विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र नळ, स्टीलचे बॅरिकेडिंगची व्यवस्था केली आहे. मंदिर परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे, एलईडी स्क्रीन आणि प्रोजेक्टरमुळे भाविकांना थेट दर्शनाचीही सुविधा मिळणार आहे..भाविकांच्या सेवेसाठी भाऊसाहेब चौधरी फाउंडेशन तर्फे रक्तदान शिबिर, खिचडी वाटप, रुग्णवाहिका सेवा आदी सामाजिक उपक्रम राबवले जाणार आहेत. मंदिर व्यवस्थापक मधुकर पवार व सहायक व्यवस्थापक सुभाष पवार यांनी या सर्व तयारीची माहिती दिली..TOMORROW HOROSCOPE : 'या' राशींवर होणार पैशांची बरसात ! 24 सप्टेंबरला महालक्ष्मी राजयोगामुळे बदलणार 3 राशींचं नशीब .जीर्णोद्धारामुळे मंदिर बनले आकर्षककुलदैवत असलेल्या श्री रेणुका मातेला नवस फेडण्यासाठी शेकडो महिला मंदिरात घटी बसतात. यंदा साधारण दीड हजार महिला भाविकांना घटी बसण्यासाठी स्वतंत्र सहा सभागृह उभारण्यात आले आहे. मुंबई-आग्रा महामार्गालगत वसलेले हे प्रसिद्ध धार्मिक स्थळ प्रवासासाठी सोईस्कर असल्याने दरवर्षी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून तसेच परराज्यातूनही भाविक मोठ्या संख्येने येथे येतात. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुढाकाराने जीर्णोद्धार झाल्याने हे मंदिर अधिक आकर्षक झाले आहे. नवरात्रोत्सवात देवीच्या भक्तिरसात न्हाहण्यासाठी आणि आध्यात्मिक आनंद घेण्यासाठी चांदवडची यात्रा भाविकांसाठी अविस्मरणीय ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.