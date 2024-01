Republic Day 2024 : पिंपळसोंड येथील बोहाडा मुखवटे कला उद्या झळकणार दिल्लीच्या राजपथावर!

सुरगाणा : सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार,रक्षा मंत्रालय भारत सरकार, संगीत कला नाटक अकादमी दिल्ली तसेच पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपूर राजस्थान यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित वंदे भारत निमित्ताने ७५ वा प्रजासत्ताक दिन समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रमात नवी दिल्ली येथील राजपथावर नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यातील पिंपळसोंड येथील बोहाडा मुखवटे बनविणारे कलाकार माजी सैनिक शिवराम चौधरी यांची सोंगी मुखवटे लोकनृत्य कला सादर केली जाणार आहे. (Republic Day 2024 Bohada mask art from Pimpalsond will be displayed on Rajpath of Delhi tomorrow nashik news)