मालेगाव (जि. नाशिक) : येथील राष्ट्रीय एकात्मता चौकातून मोसमपूलमार्गे मनमाड चौफुलीच्या दिशेने वाहनातून जनावरे बेकायदेशिरपणे कत्तलीसाठी नेण्यात येत असल्याची माहिती गोरक्षक मच्छिंद्र शिर्के, विलास जगताप, बहादुर परदेशी यांना मिळाली. सदर माहिती त्यांनी छावणी पोलिसांना कळविली. (Rescue of 4 animals with help of cow guards nashik Latest Marathi News)

पोलिस निरीक्षक संजय गायकवाड यांच्या आदेशानुसार पोलिस कर्मचारी कैलास सोनवणे, महेश गवळी, योगेश वायभासे यांनी सफेद रंगाची महिंद्रा पिकअप हॉटेल निसर्गजवळ थांबविली. पोलिसांनी एक लाख १० हजार रुपये किंमतीचे जनावरे व एक लाख ४५ हजार रुपये किंमतीची पिकअप असा दोन लाख ५५ हजार रुपयाचा ऐवज जप्त केला.

छावणी पोलिस ठाण्यात विलास वाघ (रा. नामपूर, ता. बागलाण) व मुकेश मोरे (रा. वासूळ, ता. देवळा) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस शिपाई कैलास सोनवणे यांनी तक्रार दिली आहे.

