Nashik News : चिखल तुडवतच मार्गक्रमण; मखमलाबाद परिसरातील नववसाहतीत रहिवासी समस्यांनी त्रस्त

Nashik News : शहराच्या सर्वच भागाप्रमाणे मखमलाबाद परिसरात शंभराहून अधिक रो- हाऊस व नववसाहत उभ्या राहिल्या.

या वसाहतीतील रहिवाशांनी महापालिकेचे सर्व कर भरूनही रस्ते, पाणी, उद्यान, पथदीप असा सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. (residents of newly settled area of ​​Makhmalabad are suffering from problems nashik news)

अनेक नववसाहतीत रस्तेच नसल्याने स्थानिकांना चिखल तुडवतच चालावे लागते. याबाबत संबंधितांशी संपर्क साधला असता, आर्थिक तरतूद झाल्यावर कामे करू. आपली तक्रार संबंधितांकडे पाठविली आहे, अशी उत्तरे दिली जात असल्याने नागरिक त्रस्त आहेत.

मखमलाबाद शिवारात अलीकडे मानकर मळा, पसायदान कॉलनी, विद्यानगर येथे मोठ्या प्रमाणावर नववसाहत उभ्या राहिल्या आहेत. मनपाकडून विकासनिधी घेतला जातो, परंतु दुसरीकडे या वसाहती रस्ते, पथदीपासारख्या प्राथमिक सुविधांपासून वंचित आहेत. याचा ज्येष्ठांसह महिला, लहान मुले यांना मोठा मनस्ताप होतो.

चिखलामुळे अनेक दुचाकीस्वार गाड्या घसरून जखमी होत आहे. एकीकडे संपूर्ण शहराचा विकास होत असताना या नववसाहत मात्र विकासापासून वंचित आहेत. याबाबत स्थानिकांनी लेखी तसेच ऑनलाइन तक्रार नोंदविली.

मात्र निधी उपलब्ध झाल्यावर रस्त्याचे खडीकरण व अन्य कामे होतील, आपला प्रस्ताव संबंधितांकडे पाठविला आहे, एवढीच उत्तरे मिळत असल्याचे रहिवासी सांगतात. चिखलामुळे काही भागात डासांचे प्राबल्यही वाढले आहे.

"मखमलाबादचा हा परिसर अपघातप्रवण श्रेत्र झाला आहे. शाळकरी मुले, ज्येष्ठांनाही याचा मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे." - प्रवीण शिंदे, रहिवासी, पसायदान कॉलनी, मखमलाबाद शिवार.

"नाशिक महापालिकेचे सर्व प्रकारचे कर भरून घराचा ताबा घेतला. परंतु रस्ते, पथदीप, मुलांच्या खेळण्यासाठी गार्डन अशा कुठल्याही प्राथमिक सुविधा नाहीत." - प्रकाश प्रजापती, रहिवासी,मखमलाबाद