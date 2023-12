Nashik Leopard News: पालखेडवासीयांची बिबट्यांनी उडविली झोप; आतापर्यंत 10 जनावरांवर हल्ला

दिंडोरी : तालुक्यातील पालखेड बंधारा येथे शनिवारी( ता. २३) रात्री नऊच्या सुमारास भरवस्तीमध्ये चार बिबट्यांनी अचानक हल्ला करून बोकड्याला ठार केले. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

बिबट्यांनी नागरिकांची झोपच उडवली आहे. या बिबट्यांचा त्वरित बंदोबस्त करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. (residents of Palkhed disturbed by leopards Attacked 10 animals far killed Nashik News)