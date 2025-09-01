नाशिक

Nasik Mews : नाशिक जिल्हा महसूल वसुलीत आघाडीवर; उद्दिष्टांविनाच पाच महिन्यांत ७३ कोटींचा टप्पा पार

State Revenue Target Yet to Be Announced : राज्यस्तरावरून महसुलाचे लक्षांक प्राप्त झालेले नसले तरी जिल्हा प्रशासन कामाला लागले आहे. पाच महिन्यांत गौण खनिज आणि जमीन महसूलमधून ७३ कोटी ७६ लाख ६४ हजार रुपयांची वसुली पूर्ण केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सप्टेंबर उजाडला असतानाही राज्य शासनाकडून जिल्ह्याला महसूल उद्दिष्टाची प्रतीक्षा कायम आहे. राज्यस्तरावरून महसुलाचे लक्षांक प्राप्त झालेले नसले तरी जिल्हा प्रशासन कामाला लागले आहे. पाच महिन्यांत गौण खनिज आणि जमीन महसूलमधून ७३ कोटी ७६ लाख ६४ हजार रुपयांची वसुली पूर्ण केली आहे.

