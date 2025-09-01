Nasik Mews : नाशिक जिल्हा महसूल वसुलीत आघाडीवर; उद्दिष्टांविनाच पाच महिन्यांत ७३ कोटींचा टप्पा पार

नाशिक: सप्टेंबर उजाडला असतानाही राज्य शासनाकडून जिल्ह्याला महसूल उद्दिष्टाची प्रतीक्षा कायम आहे. राज्यस्तरावरून महसुलाचे लक्षांक प्राप्त झालेले नसले तरी जिल्हा प्रशासन कामाला लागले आहे. पाच महिन्यांत गौण खनिज आणि जमीन महसूलमधून ७३ कोटी ७६ लाख ६४ हजार रुपयांची वसुली पूर्ण केली आहे..महसूल विभागातर्फे दर वर्षी १ ऑगस्टला महसूल दिन साजरा होतो. हा दिन साजरा केल्यानंतर साधारणत: आठवडाभरात शासन प्रत्येक जिल्ह्याला चालू आर्थिक वर्षातील वसुलीचे लक्षांक ठरवून देत असतो. परंतु, यंदा ऑगस्ट सरला असताना जिल्हा प्रशासाला महसूल वसुलीच्या लक्षांकाची प्रतीक्षा कायम आहे. .त्यामुळे प्रशासनाने गेल्या आर्थिक वर्षाचे लक्षांक डोळ्यासमोर ठेवून महसूल वसुलीवर भर दिला आहे. जिल्हा प्रशासनाने एप्रिल ते ऑगस्ट या पाच महिन्यांच्या कालावधीत ७३ कोटींहून अधिकचा महसूल तिजोरीत गोळा केला आहे. जिल्हा प्रशासनाने चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत जमीन महसूलमधून १९ कोटी ८२ लाख ५५ हजारांची रक्कम गोळा केली. तसेच गौण खनिजमधून ५३ कोटी ९४ लाख नऊ हजार रुपये तिजोरीत जमा झाले आहेत..यंदा पहिल्या दिवसापासून प्रारंभगेले आर्थिक वर्ष हे निवडणुकांचे असल्यामुळे अखेरच्या टप्प्यात लक्षांक गाठण्यासाठी प्रशासनाला धडपड करावी लागली. हा अनुभव लक्षात घेता तसेच आगामी निवडणुका बघता जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली एप्रिलच्या पहिल्या दिवसापासून वसुलीस प्रारंभ केला..Gold Rate Today: महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी सोने आणि चांदीचे भाव नवीन उंच्चांकावर; काय आहे आजचा भाव?.ऑगस्टअखेरची वसुलीगौण खनिज : १९ कोटी ८२ लाख ५५ हजारजमीन महसूल : ५३ कोटी ९४ लाख ९ हजारएकुण महसूल : ७३ कोटी ७६ लाख ६४ हजार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.