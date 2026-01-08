Nashik Revenue Collection : निवडणुकांचा महसूल वसुलीला 'फटका'; नाशिक जिल्ह्याचे ३०० कोटींचे उद्दिष्ट अद्याप अधांतरी

नाशिक: जिल्ह्यात सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक रणधुमाळीचा थेट फटका महसूल वसुलीला बसला असून, चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या महसूल उद्दिष्टांच्या केवळ ३७ टक्केच वसुली झाली आहे.डिसेंबरअखेर प्रशासनाला अवघे १७८ कोटी नऊ लाख रुपयेच तिजोरीत जमा करता आले आहेत. उर्वरित २९९ कोटींची वसुली अवघ्या तीन महिन्यांत करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे..राज्य शासनाने चालू आर्थिक वर्षासाठी नाशिक जिल्ह्यास ४७७ कोटी ७५ लाख ६८ हजारांचे महसूल उद्दिष्ट दिले आहे. यामध्ये जमीन महसुलाचे २७७ कोटी ७५ लाख ६८ हजार, तर गौण खनिजासाठी २५० कोटी रुपयांचे लक्षांक निश्चित करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत शासनाने यंदा थेट ७८ कोटींची वाढ केल्याने महसूल यंत्रणेवरील ताण अधिकच वाढला आहे..मात्र, गेल्या आर्थिक वर्षात झालेली अतिवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्यातच दोन महिन्यांपासून महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी अकरा पालिका तसेच सध्या नाशिक व मालेगाव महापालिकांच्या निवडणूक कामकाजात व्यस्त आहेत. परिणामी प्रत्यक्ष महसूल वसुलीला अडथळा निर्माण झाला आहे..३१ डिसेंबरअखेर जिल्ह्यातील पंधरा तालुक्यांतून गौण खनिजापोटी ११० कोटी ९० लाख दोन हजार रुपये, तर जमीन महसुलातून केवळ ६७ कोटी १८ लाख ६७ हजार रुपये वसूल झाले आहेत. दोन्ही मिळून एकूण महसुल १७८ कोटी नऊ लाख रुपये इतकाच राहिला आहे..अंबरनाथमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ, काँग्रेसच्या १२ नगरसेवकांचा भाजपप्रवेश; निकालानंतर १८ दिवसात असं काय घडलं?.आर्थिक वर्ष संपायला अवघे ९० दिवस शिल्लक असताना, उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्रशासनाला रोज सरासरी तीन कोटी ३३ लाखांचा महसूल गोळा करावा लागणार आहे. निवडणूक आचारसंहिता, अपूर्ण मनुष्यबळ आणि नैसर्गिक संकटांची पार्श्वभूमी पाहता हे उद्दिष्ट गाठणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.