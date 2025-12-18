नाशिक

Nashik Revenue Department Strike : प्रशासकीय कामांचा खोळंबा: चौकशीशिवाय होणाऱ्या निलंबनाविरुद्ध नाशिक महसूल विभागाचा एल्गार

Revenue Officers Announce Indefinite Strike from December 19 : शुक्रवार पासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाची घोषणा नाशिक विभाग महसूल अधिकारी व कर्मचारी महासंघाने केली. यापूर्वीच ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांचा (तलाठी) संप सुरू असताना विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे विभागाचे कामकाज ठप्प होणार आहे.
नाशिक: महसूल मंत्र्यांकडून विधिमंडळात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या विनाचौकशी होणाऱ्या निलंबनाच्‍या घोषणा आणि महसूल विभागाच्‍या प्रलंबित मागण्यांसाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. शुक्रवार (ता. १९)पासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाची घोषणा नाशिक विभाग महसूल अधिकारी व कर्मचारी महासंघाने केली. यापूर्वीच ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांचा (तलाठी) संप सुरू असताना विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे विभागाचे कामकाज ठप्प होणार आहे.

