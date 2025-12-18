Nashik Revenue Department Strike : प्रशासकीय कामांचा खोळंबा: चौकशीशिवाय होणाऱ्या निलंबनाविरुद्ध नाशिक महसूल विभागाचा एल्गार

नाशिक: महसूल मंत्र्यांकडून विधिमंडळात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या विनाचौकशी होणाऱ्या निलंबनाच्या घोषणा आणि महसूल विभागाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. शुक्रवार (ता. १९)पासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाची घोषणा नाशिक विभाग महसूल अधिकारी व कर्मचारी महासंघाने केली. यापूर्वीच ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांचा (तलाठी) संप सुरू असताना विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे विभागाचे कामकाज ठप्प होणार आहे..नायब तहसीलदार, तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी (ता. १६) जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना निवेदनातून बेमुदत कामबंद आंदोलनाची माहिती दिली. शिष्टमंडळाच्या मागण्यांबाबत माहिती घेताना कामबंद आंदोलन न करण्याची विनंती जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी केली. परंतु राज्य संघटनेच्या आदेशानुसार आंदोलनावर ठाम असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले..निवेदनानुसार, महसूलमंत्र्यांकडून विधिमंडळात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या होणाऱ्या एकतर्फी निलंबनाच्या घोषणेमुळे महसूल विभागाची प्रतिमा खालावत आहे. महसूल अधिकारी व कर्मचारी सातत्याने मानसिक तणावाखाली काम करीत आहेत. १२ डिसेंबरला विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता, कोणत्याही चौकशी समितीचा अहवाल नसताना विधिमंडळात कोणत्याही सदस्याने मागणी केली नसताना चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी, दोन ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा केली. .१३ डिसेंबरला पवनी (जि. भंडारा) येथील तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे निलंबन व तत्कालीन तहसीलदारांबाबत फौजदारी कारवाईबाबत सभागृहात जाहीर केले. पालघर जिल्ह्यातील मंडळल अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनादेखील निलंबित केले आहे. या निलंबनाच्या कारवाईचे आदेश तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्याची मागणी निवेदनातून केली आहे..PCMC Election : भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसची नुरा कुस्ती? वेगळे लढून महापालिका निवडणुकीनंतर पुन्हा एकत्र येणार!.या मागण्यांसाठी आंदोलननिलंबन कार्यवाहीबाबत आदर्श कार्यप्रणाली निश्चित करावीसुधारित ग्रेड पे व वेतन श्रेणी लागू करावीराज्यातील महसूल सेवक संवर्गाच्या प्रलंबित मागण्या मंजूर कराव्यातमहसूल विभागाचे सर्व संवर्ग कार्यालयाचे सुधारित आकृतिबंध मंजूर करावेपोलिसांच्या धर्तीवर नायब तहसीलदारपदासाठी खात्यांतर्गत परीक्षा घ्यावीअपिलीय प्रकरणात संरक्षण मिळावे, थेट फौजदारी गुन्ह्याचे आदेश देऊ नये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.