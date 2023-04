Nashik News : त्र्यंबकेश्वर पालिकेला गाळ्यांच्या लिलावातून 68 लाखांचा महसूल

Nashik News : पालिकेच्या व्यावसायिक गाळ्यांचे शुक्रवारी (ता. २८) लिलाव पार पडले, या लिलांवामधून पालिकेला ६८ लाखांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. तीस वर्ष लिलाव, करार पद्धत न बदलल्याने गाळ्यांचे भाडे थकीत राहत होते.

नूतनीकरण अथवा लिलाव प्रक्रियेविरुद्ध काहींनी न्यायालयात जात या विरोधात अपील दाखल केले असता ते फेटाळले गेल्याने चौदा व्यावसायिक गाळ्यांचे लिलाव करण्यात आले. (Revenue of 68 lakhs to Trimbakeshwar Municipality from auction of shops Nashik News)

प्रशासक संजय जाधव व करवसुली निरिक्षक विजय सोनार यांनी चौदा गाळ्यांचे लिलाव निश्चित केले. लोकमान्य व्यापार संकुलातील जिल्हा बँकेचा गाळा आठ लाख दहा हजार तर काही पाच लाख वा त्यापेक्षा जास्त किमतीत लिलावात गेल्याने पालिकेला ६८ लाख ५० हजारांचा महसूल मिळाला.

असल्याचे विजय सोनार यांनी सांगितले. या लिलावात भाग घेण्यासाठी इच्छुकांनी मोठी गर्दी केली होती. तर सलग तीस वर्षे गाळे वापर करणारे हे गाळे आपल्या कडून जाऊ नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करताना व्यापारी दिसले.